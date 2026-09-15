Por: Portal Bogotá

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El programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, liderado por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA), avanza en un proceso de revisión y depuración normativa que aspira a consolidar una regulación ambiental futura más clara, ordenada y accesible. De acuerdo con información publicada por la SDA, la autoridad ambiental capitalina habilitará un inventario de normatividad revisada, con el objetivo de que las personas interesadas puedan consultarlo y aportar comentarios. Este mecanismo busca que la ciudadanía complemente las disposiciones existentes, ayude a identificar recursos omitidos y formule observaciones acerca de la vigencia o pertinencia de las resoluciones que se están revisando.

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La iniciativa está dirigida no solo a las autoridades ambientales de Bogotá, sino también a entidades públicas, empresas, la academia, comunidades y cualquier persona que participe en actuaciones o trámites vinculados a la captación y uso del agua, vertimiento de líquidos, intervención y ocupación de cauces, gestión del suelo y demás actividades sujetas a regulación ambiental. Según Jorge Luis Gómez Cure, jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría Distrital de Ambiente, "este ejercicio nos permitirá avanzar hacia una normativa ambiental más clara, organizada y accesible. La participación de la ciudadanía será fundamental para complementar el inventario y enriquecer el análisis que estamos adelantando sobre la vigencia de estas disposiciones".

La información normatival estará disponible durante 10 días hábiles, entre el 14 de septiembre y el 28 de septiembre de 2026, tanto en el sitio web oficial de la SDA como en la plataforma LegalBog. Una vez finalizado este ciclo de consulta pública, los resultados permitirán avanzar en la revisión y depuración de la normativa ambiental distrital. Se proyecta que, a partir de este ejercicio, se consolide progresivamente la Resolución Única del Sector Ambiente, diseñada para simplificar tanto la consulta como la aplicación de la regulación expedida por la entidad.

El proceso surge de la revisión de más de 5.600 resoluciones de carácter general emitidas por la Secretaría de Ambiente. Para el plan piloto se seleccionó la normativa vinculada a recursos hídricos y de suelo, logrando así consolidar preliminarmente 121 resoluciones con carácter reglamentario. Este ejercicio refleja el compromiso institucional del Distrito Capital en avanzar hacia un modelo de control fiscal ambiental urbano más eficiente y participativo, como se evidencia en los canales digitales de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede participar la ciudadanía en la revisión normativa ambiental de Bogotá?

Durante el periodo habilitado, entre el 14 y el 28 de septiembre de 2026, cualquier persona interesada puede consultar el inventario normativo en el sitio web de la Secretaría Distrital de Ambiente o en LegalBog y aportar comentarios, complementar información y realizar observaciones sobre las disposiciones revisadas.

¿Qué es la Resolución Única del Sector Ambiente en Bogotá?

La Resolución Única del Sector Ambiente es una herramienta que busca unificar y simplificar la consulta y aplicación de toda la regulación ambiental expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente, facilitando así el acceso y cumplimiento normativo tanto para autoridades como para ciudadanos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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