Por: Portal Bogotá

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Bogotá, a través de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y con la coordinación de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), está llevando a cabo un proceso integral de revisión y depuración de su normativa ambiental vigente. El objetivo de esta iniciativa es desarrollar, a futuro, una regulación ambiental que sea más clara, coherente y fácilmente consultable tanto para las entidades públicas como para la ciudadanía en general, de acuerdo con lo informado por la propia SDA en su sitio web.

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Dentro de este proceso, la autoridad ambiental de Bogotá publicará un inventario de resoluciones para que las personas interesadas puedan consultar, analizar y aportar observaciones. Según la Secretaría Distrital de Ambiente, se busca que la ciudadanía complemente la información, identifique recursos omitidos y formule comentarios en torno a la actualidad, aplicabilidad y pertinencia de las disposiciones revisadas. Esta participación es clave porque, como señaló Jorge Luis Gómez Cure, jefe de la Oficina Jurídica de la SDA: “Este ejercicio nos permitirá avanzar hacia una normativa ambiental más clara, organizada y accesible. La participación de la ciudadanía será fundamental para complementar el inventario y enriquecer el análisis que estamos adelantando sobre la vigencia de estas disposiciones”.

Las normas en revisión atañen a aspectos centrales de la gestión ambiental, como el uso y captación de agua, vertimientos, intervención y ocupación de cauces y el manejo del suelo. Por lo tanto, este proceso interesa tanto a entidades públicas y ambientales como a empresas, la academia, las comunidades y otros actores que ejecutan actividades relacionadas con la regulación ambiental. La información del inventario estará disponible para consulta y comentario durante 10 días hábiles, del 14 al 28 de septiembre de 2026, en el sitio web de la Secretaría Distrital de Ambiente y en la plataforma LegalBog, según la propia entidad.

El origen de esta depuración normativa es la revisión exhaustiva de más de 5.600 resoluciones expedidas previamente por la Secretaría de Ambiente. Como parte del plan piloto, se seleccionaron normativas específicamente vinculadas a los recursos hídrico y suelo, resultando en una primera consolidación preliminar de 121 resoluciones reglamentarias. Esta selección y organización marcan el primer paso hacia una futura ‘Resolución Única’, que facilitaría la consulta y aplicación de la normativa por parte de todos los interesados en el sector ambiental del Distrito Capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar y participar en la depuración de la normativa ambiental de Bogotá?

La consulta pública del inventario de normativas ambientales estará habilitada entre el 14 y el 28 de septiembre de 2026. Usted podrá acceder a través del portal web oficial de la Secretaría Distrital de Ambiente y de la plataforma LegalBog, donde podrá revisar el inventario y dejar sus aportes u observaciones sobre las regulaciones revisadas.

¿Qué es la Resolución Única del sector Ambiente en Bogotá?

La Resolución Única del sector Ambiente es una propuesta para consolidar, en un solo documento, todas las disposiciones reglamentarias en materia ambiental expedidas por la Secretaría Distrital de Ambiente. Esto busca facilitar la consulta y aplicación de las normativas, haciendo más sencillo el acceso y cumplimiento por parte de todos los implicados en temas ambientales en la capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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