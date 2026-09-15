Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá, a través del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y bajo la coordinación de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), ha iniciado un ejercicio importante de revisión y depuración de las normas ambientales vigentes. Este proceso tiene como objetivo construir en el futuro una regulación más clara y eficiente para todos los actores involucrados con la gestión ambiental. Según información de la misma Secretaría Distrital de Ambiente, se planea consolidar una normativa que resulte no solo comprensible, sino también de fácil consulta y aplicación para la ciudadanía.

Sigue a PULZO en Discover

La autoridad ambiental de Bogotá notificó que el inventario normativo estará disponible para consulta pública, invitando a los ciudadanos a revisar el material y aportar sus comentarios, observaciones y sugerencias. De acuerdo con la SDA, las personas interesadas podrán complementar las disposiciones actuales y señalar recursos que hayan quedado por fuera del inventario, así como formular observaciones sobre la vigencia y pertinencia de las resoluciones en revisión. Esta convocatoria está dirigida tanto a autoridades y entidades públicas como a empresas, academia, organizaciones comunitarias y demás usuarios relacionados con trámites ambientales, entre los que destacan el uso y gestión del agua, control de vertimientos, manejo de suelos y ocupación de cauces.

Jorge Luis Gómez Cure, jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría Distrital de Ambiente, destacó que este ejercicio abre la puerta a contar con una normativa ambiental más “clara, organizada y accesible”, subrayando la importancia de la participación ciudadana. La información para consulta estará habilitada durante 10 días hábiles, del 14 al 28 de septiembre de 2026, en los sitios web oficiales de la SDA y en la plataforma LegalBog, según los datos oficiales publicados por la entidad.

El proceso forma parte del avance hacia la Resolución Única del Sector Ambiente, una herramienta que, según la SDA, facilitará la consulta y la aplicación de la regulación expedida por la entidad. Hasta ahora, el piloto ha consistido en la revisión de más de 5.600 resoluciones de carácter general expedidas por la Secretaría Distrital de Ambiente. La primera fase se centró en las regulaciones sobre recursos hídricos y suelos, logrando condensar un primer grupo de 121 resoluciones consideradas relevantes para la materia ambiental en la ciudad. Estos pasos muestran la apuesta del Distrito Capital por un modelo de control fiscal y urbano ambiental más robusto y participativo, cuyos resultados dependen en gran medida de la participación activa de la ciudadanía y las instituciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede participar la ciudadanía en la revisión de la normativa ambiental distrital?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), la ciudadanía tiene la posibilidad de consultar el inventario normativo durante el periodo establecido y dejar sus aportes, sugerencias y observaciones a través de la página web de la entidad y de LegalBog. La información estará disponible durante 10 días hábiles y los interesados pueden señalar recursos faltantes o modificaciones necesarias.

¿Qué impacto se espera de la Resolución Única del Sector Ambiente en Bogotá?

Según información de la SDA, la consolidación de la Resolución Única del Sector Ambiente busca facilitar la consulta y aplicación de la regulación ambiental expedida por la entidad, ordenando y depurando las normas existentes para hacerlas más claras, eficientes y fácilmente accesibles para la ciudadanía, empresas y entes gubernamentales relacionados con la gestión ambiental en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z