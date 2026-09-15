Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), inició un proceso exhaustivo para la revisión y depuración de su normativa ambiental vigente. Esta estrategia, impulsada bajo el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, tiene como principal propósito consolidar una regulación ambiental que sea más clara, ordenada, eficiente y, sobre todo, accesible para todos los ciudadanos. De acuerdo con la información publicada por la SDA, uno de los aspectos más destacados de este proceso es la apertura de un inventario público en el que cualquier persona interesada podrá revisar las disposiciones normativas actuales, aportar comentarios, sugerir recursos que pudieran faltar e incluso señalar observaciones sobre la pertinencia, vigencia y aplicabilidad de las resoluciones sujetas a revisión.

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La autoridad ambiental ha señalado que esta etapa de consulta pública involucra especialmente a sectores como autoridades ambientales, entidades públicas, empresas, la academia y otros usuarios que desempeñan actividades o adelantan trámites relacionados con captación y uso de agua, vertimientos, intervención de cauces, manejo de suelos y otras actividades reguladas ambientalmente. Esta medida, según Jorge Luis Gómez Cure, jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría Distrital de Ambiente, permitirá avanzar “hacia una normativa ambiental más clara, organizada y accesible”, enfatizando que la participación de la ciudadanía será crucial para enriquecer y complementar el análisis sobre estas disposiciones legales.

La consulta estará disponible por un periodo de diez días hábiles, entre el 14 y el 28 de septiembre de 2026, tanto en el portal web oficial de la SDA como en la plataforma LegalBog, permitiendo así a los interesados revisar directamente la información y contribuir a su mejoramiento. Este ejercicio se proyecta como el primer paso para avanzar hacia la consolidación de la Resolución Única del Sector Ambiente, que facilitará la consulta y aplicación de la normativa expedida por la entidad.

Este proceso surge de un extenso análisis llevado a cabo sobre más de 5.600 resoluciones de carácter general expedidas históricamente por la Secretaría Distrital de Ambiente. Como parte de un plan piloto, se definió revisar de manera prioritaria las resoluciones relacionadas con los recursos hídricos y el suelo, consolidando inicialmente 121 disposiciones normativas de tipo reglamentario. Así, Bogotá avanza progresivamente en la construcción de un modelo de control fiscal ambiental urbano, permitiendo no solo mayor claridad y acceso a la información, sino también una participación ciudadana activa y transparente, conforme a lo informado por la SDA.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede la ciudadanía participar en la revisión de la normativa ambiental de Bogotá?

La ciudadanía puede participar consultando el inventario público de resoluciones ambientales publicado por la Secretaría Distrital de Ambiente entre el 14 y el 28 de septiembre de 2026, en el sitio web de la SDA y en LegalBog. Allí, podrá revisar las disposiciones, aportar comentarios y sugerencias o señalar elementos que consideren faltantes.

¿Qué significa la Resolución Única del Sector Ambiente en el contexto de Bogotá?

La Resolución Única del Sector Ambiente será un compendio normativo que reunirá, organizará y facilitará la consulta de toda la normativa ambiental distrital expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente, simplificando tanto la comprensión como la aplicación de las leyes ambientales en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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