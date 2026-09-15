Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Javier Humberto Silva, reconocido entrenador físico de Ibagué, se encuentra en una situación crítica tras verse involucrado en un accidente de tránsito la noche del sábado 12 de septiembre, en la vía al Totumo. Actualmente, permanece internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según información entregada por su familia. Silva sufrió graves lesiones, entre ellas una fractura de pelvis, debido a un choque ocurrido cerca del Néctar Arena, lo que ha desencadenado una profunda preocupación en su círculo cercano y una intensa movilización para conseguir apoyo.

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El accidente ocurrió mientras Javier se movilizaba en motocicleta acompañado por otra persona. Las primeras versiones apuntan a que fueron embestidos por un campero que presuntamente invadió su carril. De acuerdo con lo que se conoce hasta ahora, el conductor del vehículo estaría bajo los efectos del alcohol en el momento del choque. Sin embargo, las circunstancias exactas del hecho continúan bajo investigación para esclarecer lo sucedido y definir responsabilidades.

El estado de salud de Silva es delicado. Se encuentra intubado y conectado a un soporte ventilatorio, lo que refleja la severidad de las lesiones que sufrió en el accidente. Ante la urgente necesidad de sangre tipo O positivo para atender los requerimientos médicos del paciente, familiares y amigos han iniciado una campaña para localizar donantes dispuestos a colaborar. Este apoyo es crucial en la etapa de recuperación por la que pasa Javier, dadas las intervenciones médicas que necesita y las graves afectaciones en su organismo.

Quienes deseen sumarse a la causa pueden acercarse a la Fundación Hematológica y Clínica Asotrauma en Ibagué, en horarios de oficina, para realizar sus donaciones de sangre. Está habilitada, además, la línea telefónica 318 709 7520 para que los interesados en ayudar puedan obtener información sobre el proceso y los requisitos para donar. La familia de Javier también hace un llamado a difundir esta solicitud, especialmente entre quienes no pueden donar, con el fin de expandir la red de posibles donantes y brindar al entrenador el apoyo necesario en este difícil momento.

¿Cómo es el estado de salud actual de Javier Humberto Silva tras el accidente en Ibagué?

Javier Humberto Silva permanece en estado crítico dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos, donde está intubado y recibe soporte ventilatorio. Presenta múltiples lesiones, incluida una fractura de pelvis, como consecuencia directa del accidente en la vía al Totumo, lo que requiere atención médica constante y especializada.

¿Dónde se pueden donar sangre O+ para ayudar a Javier Humberto Silva y cuál es el proceso?

Las donaciones de sangre O positivo para ayudar a Javier Humberto Silva pueden realizarse en la Fundación Hematológica y Clínica Asotrauma de Ibagué, durante horarios de oficina. Las personas interesadas en conocer el proceso y los requisitos pueden comunicarse al número 318 709 7520 para obtener toda la información necesaria sobre cómo donar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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