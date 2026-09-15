Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Javier Humberto Silva, conocido entrenador físico, enfrenta una situación crítica tras resultar gravemente herido en un accidente de tránsito ocurrido la noche del sábado 12 de septiembre en la vía al Totumo, en Ibagué. De acuerdo con la información recopilada, Silva permanece internado en una Unidad de Cuidados Intensivos, pues presenta un estado de salud delicado, dependiente de soporte ventilatorio y se encuentra intubado mientras el equipo médico hace esfuerzos para mantenerlo con vida.

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El incidente se registró en inmediaciones del Néctar Arena y, según versiones preliminares indicadas en el reporte, Javier se movilizaba en moto acompañado de otra persona cuando se produjo una colisión contra un campero. Las primeras indagaciones señalan que el vehículo habría invadido el carril de la moto; además, se menciona que el conductor del carro se encontraba en estado de embriaguez. Sin embargo, las circunstancias exactas del siniestro siguen siendo materia de investigación, por lo que no se ha confirmado de manera definitiva la responsabilidad de los implicados.

Entre las múltiples lesiones sufridas por el entrenador, se destaca una fractura de pelvis, lesión que suele requerir intervenciones quirúrgicas complejas y, en la mayoría de los casos, transfusiones de sangre para estabilizar al paciente y favorecer su recuperación. Por esta razón, la familia de Javier afronta momentos de mucha angustia y ha lanzado un llamado urgente a la comunidad para ubicar donantes de sangre tipo O positivo (O+), componente esencial para el tratamiento actual de Silva.

Las donaciones pueden hacerse en la Fundación Hematológica y Clínica Asotrauma, en horario de oficina. Para quienes deseen conocer más detalles sobre los requisitos y el procedimiento de donación, la familia ha dispuesto el número de contacto 318 709 7520. De igual forma, enfatizaron que quienes no puedan donar directamente también pueden ayudar difundiendo el llamado, con el objetivo de ampliar la red de apoyo y lograr que Javier reciba la sangre que necesita para sobrevivir.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo donar sangre tipo O positivo para ayudar a Javier Humberto Silva?

Para quienes quieran apoyar a Javier Humberto Silva, la donación de sangre tipo O positivo puede realizarse en la Fundación Hematológica y Clínica Asotrauma durante horario de oficina. Es importante comunicarse previamente al número 318 709 7520 para recibir orientación sobre el proceso y las condiciones necesarias para ser donante, ya que el estado delicado del paciente requiere un aporte urgente.

¿Cuáles son los principales requisitos para donar sangre en una emergencia médica?

En situaciones como la de Javier Humberto Silva, quienes deseen donar sangre deben cumplir con las condiciones establecidas por la Fundación Hematológica y Clínica Asotrauma. Por ello, se aconseja consultar directamente al centro médico o comunicarse a la línea informada, donde se entregan detalles sobre los criterios de edad, peso, salud y otros factores relevantes antes de la donación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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