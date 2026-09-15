Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Javier Humberto Silva, un entrenador físico ampliamente reconocido en Ibagué, se encuentra internado en una Unidad de Cuidados Intensivos tras sufrir un grave accidente de tránsito la noche del sábado 12 de septiembre, en la vía al Totumo. De acuerdo con la información obtenida, el siniestro se produjo cerca del Néctar Arena, cuando Javier se desplazaba en motocicleta acompañado de otra persona y ocurrió una colisión con un campero. Según una versión preliminar, el vehículo tipo campero habría invadido el carril por el que transitaba la moto, y presuntamente el conductor del automóvil se hallaba en estado de embriaguez, aunque las autoridades mantienen en curso la investigación para determinar las causas exactas del hecho.

Sigue a PULZO en Discover

El impacto dejó a Javier con varias lesiones de consideración, incluyendo una fractura de pelvis. Tras el accidente, el estado de salud de Javier Silva es delicado. Permanece intubado y requiere soporte ventilatorio, mientras el equipo médico de la unidad de cuidados intensivos le brinda atención especializada para luchar por su vida. De acuerdo con la información suministrada, en estos momentos críticos su familia enfrenta horas de incertidumbre y angustia, por lo que han emprendido una campaña urgente para recaudar sangre tipo O positivo, indispensable durante el proceso de recuperación médica que necesita el paciente.

La búsqueda de donantes ha movilizado tanto a familiares como a amigos de Javier, quienes insisten en la importancia de encontrar rápidamente personas dispuestas a donar sangre O+. Según los datos compartidos, las donaciones pueden realizarse en la Fundación Hematológica y Clínica Asotrauma, en horario de oficina. Para quienes requieran detalles sobre los requisitos y el procedimiento para donar, se encuentra habilitado el número 318 709 7520, a través del cual es posible resolver inquietudes y agendar donaciones.

La familia de Javier Silva ha solicitado además que, en caso de no poder contribuir como donantes, la ciudadanía ayude difundiendo la convocatoria para así incrementar las posibilidades de conseguir los aportes de sangre necesarios y respaldar al entrenador físico en este momento tan delicado.

¿Cómo puede ayudar una transfusión de sangre O+ a Javier Silva tras su accidente?

De acuerdo con la información suministrada, la transfusión de sangre O+ es fundamental para pacientes como Javier Humberto Silva que han sufrido múltiples lesiones y fracturas, ya que permite reponer el volumen sanguíneo perdido, estabilizar sus signos vitales y facilitar su recuperación en momentos críticos.

¿Dónde y cómo se pueden hacer donaciones de sangre para Javier Humberto Silva?

Las personas interesadas en donar sangre O positivo pueden acercarse a la Fundación Hematológica y Clínica Asotrauma durante el horario de oficina. Para obtener información detallada sobre el proceso y las condiciones para donar, está disponible la línea telefónica 318 709 7520.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.