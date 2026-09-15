Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Javier Humberto Silva, un entrenador físico ampliamente reconocido en Ibagué, atraviesa una situación médica sumamente delicada después de verse involucrado en un grave accidente de tránsito ocurrido la noche del sábado 12 de septiembre en la vía al Totumo. Según la información aportada en el reporte, Silva fue trasladado de urgencia a una Unidad de Cuidados Intensivos; su estado es crítico. Actualmente permanece intubado y bajo soporte ventilatorio, mientras el equipo médico intenta estabilizarlo tras las múltiples lesiones sufridas, entre las que destaca una fractura de pelvis.

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El accidente tuvo lugar en inmediaciones del Néctar Arena, cuando Silva se movilizaba en moto acompañado de otra persona. De acuerdo con la versión preliminar citada en el informe, la colisión se habría originado porque el conductor de un campero invadió el carril por donde iban las víctimas. Otro dato relevante en las primeras investigaciones es que quien conducía el vehículo presuntamente se encontraba en estado de embriaguez, aunque las circunstancias aún están bajo verificación por parte de las autoridades competentes.

Frente al complejo estado de salud de Silva y dadas las múltiples intervenciones médicas que requiere, su familia lanzó una campaña urgente solicitando donantes de sangre tipo O positivo. La meta es lograr que más personas contribuyan a asegurar el suministro necesario para los tratamientos que necesita durante su proceso de recuperación. Las donaciones, de acuerdo con el llamado, pueden hacerse en la Fundación Hematológica y Clínica Asotrauma, en horario de oficina. La familia también facilitó el número telefónico 318 709 7520 para quienes necesiten información detallada sobre los requisitos y el procedimiento para donar sangre, en busca de sumar el mayor número de voluntarios posible.

Quienes no puedan donar sangre pueden ayudar difundiendo el llamado, con el propósito de llegar a personas que sí cumplan con las condiciones y así aportar a la recuperación de Silva en este momento tan crítico para su entorno más cercano.

¿Cómo donar sangre para ayudar a Javier Humberto Silva en Ibagué?

Para apoyar a Javier Humberto Silva, las donaciones de sangre O positivo se pueden realizar en la Fundación Hematológica y Clínica Asotrauma, en horario de oficina. Los interesados pueden comunicarse al número 318 709 7520 para recibir indicaciones específicas sobre el procedimiento y las condiciones necesarias para convertirse en donante.

¿Qué significa estar intubado y con soporte ventilatorio?

Estar intubado y con soporte ventilatorio implica que, debido a la gravedad de su estado de salud, Javier Humberto Silva necesita asistencia artificial para respirar. Esto consiste en colocar un tubo especial en la vía respiratoria conectado a un ventilador, con el fin de asegurar el suministro de oxígeno y mantener sus funciones vitales mientras recibe tratamiento médico intensivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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