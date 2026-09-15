Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Javier Humberto Silva, conocido entrenador físico de Ibagué, permanece en estado crítico en una Unidad de Cuidados Intensivos desde la noche del sábado 12 de septiembre, luego de verse involucrado en un grave accidente de tránsito en la vía al Totumo. De acuerdo con la información suministrada, Silva resultó con lesiones severas y una fractura de pelvis tras el choque que se produjo cerca del Néctar Arena.

Sigue a PULZO en Discover

Según la reconstrucción preliminar del siniestro, Javier se desplazaba en una motocicleta acompañado por otra persona cuando fue impactado por un campero. Testimonios iniciales indican que el vehículo habría invadido el carril contrario y, según versiones conocidas, el conductor del campero se encontraba en estado de embriaguez. No obstante, dichas circunstancias exactas son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

En este momento, la prioridad médica es salvar la vida de Javier Silva, quien permanece intubado y requiere soporte ventilatorio. Su pronóstico es reservado, lo que mantiene a su familia en constante zozobra y a la expectativa de mejoras en su salud. La situación ha movilizado profundamente a su círculo cercano, quienes piden colaboración urgente para conseguir donantes de sangre tipo O positivo debido a la alta demanda provocada por las múltiples intervenciones y tratamientos necesarios en su recuperación.

La campaña de donación se coordinó para que quienes deseen ayudar se acerquen a la Fundación Hematológica y Clínica Asotrauma durante el horario de oficina. Además, para despejar dudas sobre los requisitos y el proceso para donar, la familia dispuso la línea telefónica 318 709 7520, desde la cual se provee información específica.

Frente a la gravedad del caso y ante la imposibilidad de algunas personas para donar, los allegados de Javier han hecho un llamado a la solidaridad: piden difundir el mensaje sobre la urgencia de donantes para incrementar las posibilidades de que el entrenador físico reciba la ayuda que necesita en este difícil momento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se pueden hacer donaciones de sangre para Javier Humberto Silva?

Las donaciones de sangre destinadas a apoyar la recuperación de Javier Humberto Silva pueden realizarse en la Fundación Hematológica y Clínica Asotrauma, ubicada en Ibagué, dentro del horario habitual de oficina. Para quienes tengan dudas sobre el proceso o deseen saber si cumplen con los requisitos, está disponible la línea telefónica 318 709 7520, donde se brinda orientación personalizada.

¿Cuál es el estado de salud actual de Javier Humberto Silva tras el accidente de tránsito?

Actualmente, Javier Humberto Silva permanece en estado delicado, se encuentra intubado y bajo soporte ventilatorio en una Unidad de Cuidados Intensivos, a la espera de evolución médica. La gravedad de sus lesiones, incluyendo una fractura de pelvis, ha hecho que su familia solicite donación de sangre O positivo de manera urgente durante su proceso de recuperación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.