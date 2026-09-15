Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Javier Humberto Silva permanece en delicado estado de salud tras haber sufrido un grave accidente de tránsito la noche del sábado 12 de septiembre en la vía al Totumo, en Ibagué. De acuerdo con la información proporcionada, Silva, quien es ampliamente reconocido como entrenador físico, resultó con graves lesiones, incluida una fractura de pelvis, después de verse involucrado en una colisión mientras se desplazaba en motocicleta en compañía de otra persona.

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El incidente ocurrió en las inmediaciones del Néctar Arena y, según versiones preliminares citadas, el accidente se habría producido porque un campero invadió el carril. Además, se menciona que el conductor del vehículo presuntamente se encontraba en estado de embriaguez, aunque las autoridades aún adelantan la investigación para esclarecer las circunstancias exactas de lo sucedido.

En estos momentos, el estado de Javier Humberto Silva es crítico. Permanece intubado dentro de una Unidad de Cuidados Intensivos y el personal médico mantiene soporte ventilatorio en su tratamiento, luchando por estabilizarlo debido a la gravedad de las lesiones. Ante la difícil situación, su familia y entorno cercano viven horas de incertidumbre y preocupación.

Por este motivo, los seres queridos de Silva han iniciado una campaña urgente en redes sociales y otros medios para solicitar donaciones de sangre tipo O positivo, que es la que necesita el paciente mientras supera las complicaciones médicas derivadas del accidente. Las donaciones se reciben en la Fundación Hematológica y Clínica Asotrauma, durante el horario de oficina. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse llamando al número 318 709 7520, donde serán informados sobre el proceso y los requisitos necesarios para ser donante.

La familia también ha pedido a quienes no puedan donar que compartan este mensaje, con el objetivo de que el llamado alcance a más personas y así se amplíe la posibilidad de encontrar los donantes necesarios para la supervivencia de Javier. Su caso refleja el impacto humano y familiar de los siniestros viales, y la urgencia con la que la comunidad puede movilizarse para apoyar la recuperación de un miembro destacado.

¿Dónde se pueden hacer donaciones de sangre para Javier Humberto Silva en Ibagué?

Las donaciones de sangre tipo O positivo para ayudar a Javier Humberto Silva se pueden hacer en la Fundación Hematológica y Clínica Asotrauma, siguiendo el horario de oficina. Para obtener información detallada acerca del procedimiento y los requisitos, los interesados pueden comunicarse al número 318 709 7520.

¿Qué significa estar intubado y con soporte ventilatorio en cuidados intensivos?

Estar intubado y con soporte ventilatorio implica que el paciente requiere asistencia para respirar, mediante la introducción de un tubo en la tráquea conectado a un respirador mecánico. Este procedimiento, necesario en casos delicados, es común en las Unidades de Cuidados Intensivos para pacientes que presentan dificultad o imposibilidad temporal de respirar por sí mismos, como ocurre en situaciones de trauma severo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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