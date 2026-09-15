Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Javier Humberto Silva permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos después de haber sufrido un grave accidente de tránsito la noche del sábado 12 de septiembre en la vía al Totumo, en Ibagué. Su familia, profundamente afectada por la situación, enfrenta momentos de gran angustia mientras solicita de manera urgente donantes de sangre tipo O positivo, clave para las atenciones médicas que requiere el paciente en este momento.

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Javier es reconocido por su trayectoria como entrenador físico. El accidente le provocó diversas lesiones, siendo una fractura de pelvis una de las más complicadas. Su estado de salud es delicado: permanece intubado y depende de soporte ventilatorio, mientras el personal de la clínica busca estabilizarlo. De acuerdo con la información obtenida, el siniestro ocurrió cerca del Néctar Arena cuando Javier se movilizaba en moto acompañado de otra persona. Las versiones preliminares indican que un campero invadió el carril por el que transitaba Javier, situación agravada por el hecho de que el conductor del vehículo presuntamente se encontraba en estado de embriaguez. Las circunstancias exactas siguen bajo investigación, según precisan los reportes conocidos hasta el momento.

La familia, además de estar atenta a la evolución de Javier, encabeza una campaña solidaria para atraer donantes de sangre con tipo O positivo, debido a la urgencia de transfusiones durante el tratamiento. Para quienes puedan hacer el proceso, las donaciones están siendo recibidas en la Fundación Hematológica y Clínica Asotrauma, durante horario de oficina. Para resolver dudas o conocer los requisitos puntuales para donar, las personas interesadas pueden comunicarse al número 318 709 7520, facilitar la gestión y contribuir a la recuperación de este paciente.

En caso de no poder donar sangre, los familiares solicitan compartir el pedido a través de redes y conocidos, buscando multiplicar las opciones de ayuda para Javier Humberto Silva, quien atraviesa una crítica situación y depende, en gran medida, del apoyo ciudadano.

¿Dónde se puede donar sangre tipo O positivo en Ibagué para ayudar a Javier Humberto Silva?

De acuerdo con la información provista, las personas que deseen donar sangre tipo O positivo pueden acercarse a la Fundación Hematológica y Clínica Asotrauma, en Ibagué, en horarios de oficina. Para mayor orientación sobre el proceso y los requisitos, está disponible el número telefónico 318 709 7520.

¿Cuál es el estado de salud de Javier Humberto Silva tras el accidente en la vía al Totumo?

Javier Humberto Silva permanece en estado delicado dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos: está intubado, recibe soporte ventilatorio y presenta lesiones múltiples, incluyendo una fractura de pelvis. El equipo médico trabaja intensamente para estabilizarlo mientras sigue necesitando transfusiones de sangre de tipo O positivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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