Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un grave accidente de tránsito en una vía rural de El Espinal, Tolima, dejó como saldo la muerte de un motociclista el pasado domingo 13 de septiembre. La víctima fue identificada como José Adolfo Perdomo Oviedo, quien era subintendente de la Policía y se encontraba movilizándose hacia el municipio de Mariquita. El hecho ocurrió en el sector de La Morena, en un tramo de la vía que conecta El Espinal con la doble calzada Flandes-Ibagué.

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Según la información proporcionada en medios locales, como se reportó en el artículo original, la versión preliminar indica que Perdomo Oviedo habría perdido el control de su motocicleta justo en una curva. Sin embargo, esta hipótesis aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades. Lo cierto es que, tras perder el control, el vehículo impactó violentamente contra un poste de energía, hecho que ocasionó la muerte instantánea del uniformado en el lugar del incidente.

Perdomo Oviedo se desplazaba en una motocicleta Yamaha R4, identificada con la placa UIX18D. El uniformado era oriundo de Neiva y, de acuerdo con la información conocida hasta el momento, ejercía sus funciones policiales en esa ciudad. La investigación preliminar sugiere que la víctima estaba cumpliendo una comisión oficial en la Escuela de Aviación de la Policía, la cual se encuentra ubicada en Mariquita. Su traslado hacia ese municipio coincidió con el desafortunado accidente, dejando en evidencia los riesgos a los que diariamente se enfrentan los miembros de la fuerza pública en el desarrollo de sus labores.

Hasta ahora, las versiones sobre la causa del accidente siguen siendo objeto de análisis. No se ha emitido un informe definitivo sobre las circunstancias exactas en las que Perdomo Oviedo perdió el control de su motocicleta, manteniéndose en reserva algunos detalles pendientes de confirmación por parte de las autoridades competentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era José Adolfo Perdomo Oviedo y cuál era su labor dentro de la Policía?

José Adolfo Perdomo Oviedo era subintendente de la Policía y, según la información verificada, era oriundo de Neiva. Al momento del accidente prestaba sus servicios en esa ciudad y estaba en una comisión en la Escuela de Aviación de la Policía, en Mariquita, hacia donde se dirigía cuando ocurrió el fatal accidente.

¿Qué detalles rodean el accidente de tránsito en el que falleció el subintendente en El Espinal?

El accidente ocurrió el 13 de septiembre en la vía entre El Espinal y la doble calzada Flandes-Ibagué, sector La Morena. De manera preliminar se cree que Perdomo Oviedo perdió el control de su motocicleta en una curva, chocando contra un poste de energía, aunque esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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