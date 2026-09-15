Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El asesinato de Herminda Quiñones, una mujer de 47 años dedicada a las labores del campo, estremeció a la comunidad de la vereda Los Sauces, en el Cañón de las Hermosas, área rural de Chaparral en el departamento del Tolima. Según información obtenida por esta redacción, Herminda regresaba a su vivienda durante la noche del viernes 11 de septiembre cuando fue atacada de manera violenta, justo en las inmediaciones de su casa.

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El agresor, cuya identidad todavía no ha sido esclarecida, utilizó en primer lugar un arma de fuego para agredir a Herminda. Posteriormente, de acuerdo con los detalles revelados, también empleó un arma blanca, causándole heridas adicionales antes de acabar con su vida. Este acto de doble violencia generó una profunda conmoción entre los habitantes y los familiares, quienes se vieron impactados no solo por la brutalidad de los hechos, sino también por el contexto en el que ocurrió el atentado.

La situación se volvió aún más difícil para la familia de Herminda, ya que fueron ellos quienes debieron hacerse cargo del traslado del cuerpo desde la vereda hasta el casco urbano de Chaparral. La falta de recursos y las complicadas condiciones del sector rural impidieron una atención oportuna de las autoridades, por lo que los allegados a la víctima tuvieron que asumir esta dolorosa tarea.

La agricultura era la principal ocupación de Herminda y su vida transcurría en medio de los trabajos propios del campo. Su muerte ha dejado un vacío en su familia, que ahora espera respuestas por parte de las autoridades. Hasta el momento, según la información recopilada, no se han producido capturas ni hay pistas claras sobre los móviles del homicidio o la identidad del agresor. Los parientes y la comunidad aguardan que la investigación avance y permita identificar al responsable para que pueda ser presentado ante la justicia.

Los seres queridos de Herminda Quiñones insisten en la necesidad de esclarecer los hechos y esperan que este crimen no quede impune, confiando en que pronto se conocerán avances significativos en el caso.

¿Qué se sabe sobre el asesinato de Herminda Quiñones en Chaparral, Tolima?

Herminda Quiñones fue asesinada la noche del 11 de septiembre cuando regresaba a su vivienda en la vereda Los Sauces, en la zona rural de Chaparral, Tolima. Según la información disponible, fue atacada primero con arma de fuego y luego con arma blanca. Hasta ahora, no se conoce la identidad del responsable ni los motivos del crimen, y la familia espera avances en la investigación.

¿Cuáles fueron las dificultades enfrentadas por la familia de Herminda Quiñones tras su asesinato?

Tras el homicidio de Herminda Quiñones, su familia tuvo que trasladar el cuerpo desde la vereda hasta el casco urbano de Chaparral debido a las complicaciones propias de una zona rural y la falta de apoyo inmediato de las autoridades. Esta situación incrementó el dolor de los allegados y evidenció las dificultades logísticas en zonas apartadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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