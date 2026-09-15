Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Herminda Quiñones, una mujer de 47 años dedicada a las labores del campo, fue víctima de un violento asesinato cuando retornaba a su vivienda en la vereda Los Sauces, en el Cañón de las Hermosas, zona rural de Chaparral, Tolima. Según información conocida por esta redacción, el trágico suceso ocurrió la noche del viernes 11 de septiembre. Herminda regresaba a su casa, como habitualmente lo hacía, cuando fue abordada de manera sorpresiva.

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Lo que hace aún más alarmante este caso es la sevicia con la que actuó el agresor. Inicialmente, Herminda fue atacada con un arma de fuego. Sin embargo, las autoridades descubrieron posteriormente que no solo se empleó ese tipo de arma; también se utilizó un arma blanca, lo que ocasionó heridas adicionales antes de que la víctima perdiera la vida. La agresión, que se registró muy cerca de la vivienda de Herminda, desató la preocupación y la consternación de su familia y de los habitantes en esta zona rural de Chaparral, quienes lamentan la crudeza de los hechos.

Las circunstancias tras el homicidio no solo afectaron profundamente a los allegados de Herminda, sino que revelaron las dificultades propias de la ruralidad. Tras el crimen, no hubo presencia inmediata de las autoridades en la vereda, por lo que fueron los propios familiares quienes debieron levantar y trasladar el cuerpo hasta el casco urbano del municipio de Chaparral. La falta de infraestructura y de acompañamiento estatal en este tipo de zonas obligó a los familiares a asumir este doloroso procedimiento por sus propios medios.

Hasta el momento, no existen datos claros sobre la identidad o las motivaciones del autor del crimen. Tampoco se reportan capturas ni avances sustanciales en la investigación. Los familiares de Herminda esperan que el proceso avance, que se logre esclarecer el caso y que el responsable reciba la sanción correspondiente. La comunidad, afectada y consternada, sigue pendiente de que las autoridades aclaren los hechos y garanticen justicia para Herminda.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el crimen de Herminda Quiñones en Chaparral, Tolima?

Herminda Quiñones fue atacada cerca de su vivienda en la vereda Los Sauces, ubicada en el Cañón de las Hermosas, Chaparral, Tolima. De acuerdo con la información recopilada, el agresor utilizó tanto un arma de fuego como un arma blanca, lo que provocó varias heridas y finalmente la muerte de Herminda, generando consternación en su comunidad y familia.

¿Qué dificultades enfrentaron los familiares de Herminda Quiñones tras su asesinato?

Tras el homicidio de Herminda Quiñones, sus familiares no recibieron apoyo inmediato para el levantamiento del cuerpo y tuvieron que encargarse personalmente de trasladarlo desde la vereda hasta el casco urbano del municipio. La lejanía y las carencias en los servicios de la zona hicieron que afrontaran este difícil trámite sin ayuda estatal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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