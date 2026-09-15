Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Jorge Iván Ramírez, un joven de 27 años conocido como ‘Banano’ en Mariquita, Tolima, perdió la vida tras ser víctima de un violento robo la noche del lunes 14 de septiembre. De acuerdo con lo reportado por El Nuevo Día, Ramírez circulaba por la vía que conecta Mariquita con Armero Guayabal cuando fue interceptado por varios sujetos. El objetivo de los atacantes, según la versión preliminar manejada por las autoridades, habría sido el hurto de la motocicleta en la que se desplazaba el joven.

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Durante el asalto, Ramírez recibió impactos de bala y quedó gravemente herido a un costado de la carretera. A pesar de la gravedad de sus lesiones, alcanzó a llamar a un amigo para alertarlo de lo sucedido. "Estoy herido, me dispararon y me quitaron la moto", fueron sus palabras durante la comunicación, en la que también logró compartir su ubicación con la esperanza de recibir ayuda lo antes posible.

Lamentablemente, la ayuda no llegó a tiempo y Ramírez falleció por la gravedad de las heridas antes de ser auxiliado. El hecho ha causado conmoción en Mariquita, donde el joven, conocido popularmente como ‘Banano’, se destacaba por su trabajo como regente de farmacia en Diego Droguerías.

Las autoridades del Tolima, especialmente la Policía del Tolima, han iniciado labores de Policía Judicial que buscan reconstruir los minutos previos al ataque y establecer con precisión lo sucedido. Hasta el momento, los responsables del homicidio permanecen sin identificar y la investigación se centra en confirmar si el móvil fue, efectivamente, el robo de la motocicleta.

Este caso se suma a otros hechos de violencia en la región que han sido reportados por El Nuevo Día, reflejando una preocupación persistente en torno a la seguridad en las vías del Tolima. Las labores de investigación serán determinantes para esclarecer el caso y procurar justicia para la víctima y sus allegados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre los responsables del homicidio de Jorge Iván Ramírez en Mariquita?

Por el momento, de acuerdo con la información disponible en El Nuevo Día, no se han identificado los responsables del ataque en el que perdió la vida Jorge Iván Ramírez. La principal hipótesis apunta al robo de la motocicleta como móvil, pero esta línea está aún bajo investigación y dependerá de los hallazgos de la Policía Judicial.

¿Cuál era la ocupación de Jorge Iván Ramírez y cómo impactó su muerte a la comunidad de Mariquita?

Jorge Iván Ramírez se desempeñaba como regente de farmacia en Diego Droguerías y era conocido popularmente como ‘Banano’. Su fallecimiento generó conmoción en la comunidad de Mariquita, dado el aprecio que vecinos y conocidos le tenían, según informó El Nuevo Día.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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