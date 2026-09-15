Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Jorge Iván Ramírez, un joven de 27 años, perdió la vida trágicamente el pasado lunes 14 de septiembre en Mariquita, Tolima. En una llamada desgarradora a un amigo, logró expresar su situación desesperada: “Estoy herido, me dispararon y me quitaron la moto”. Ramírez se encontraba transitando por la vía que conecta Mariquita con Armero Guayabal cuando, de acuerdo con lo relatado en el informe, fue interceptado por varios sujetos con la aparente intención de robarle su motocicleta. Durante el asalto, los agresores no solo se apropiaron del vehículo, sino que también le dispararon, ocasionándole heridas graves.

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Aunque gravemente herido, Jorge Iván consiguió comunicarse con un allegado y logró indicarle el lugar exacto donde se encontraba, esperando recibir auxilio. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos y del aviso oportuno, la ayuda no llegó a tiempo y falleció debido a la gravedad de las lesiones. Las autoridades presumen que el crimen tiene relación directa con el hurto de la motocicleta, aunque en este momento la investigación sigue abierta y no se han identificado a los responsables.

Jorge Iván era un personaje conocido en la comunidad mariquiteña, donde se le reconocía afectuosamente como ‘Banano’. Se desempeñaba como regente de farmacia en Diego Droguerías, ocupación que le permitía formar parte activa y cercana del entorno local.

Según la Policía del Tolima, se han iniciado labores de Policía Judicial, las cuales buscan esclarecer los detalles de lo sucedido y reconstruir los hechos previos al ataque. El objetivo de estas diligencias es determinar el verdadero motivo del homicidio y lograr la identificación de los autores materiales del crimen. Por ahora, la versión más fuerte indica que se trató de un hurto violento, aunque las autoridades continúan recopilando información para confirmar este hecho oficialmente.

El homicidio de Jorge Iván Ramírez ha generado conmoción en la zona y se suma a otros eventos violentos que han tenido lugar en Tolima, de acuerdo con reportes recientes sobre hechos similares en la región. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer completamente las circunstancias y ofrecer respuestas a una comunidad consternada.

¿Quién era Jorge Iván Ramírez y cuál era su ocupación en Mariquita?

Jorge Iván Ramírez, conocido como ‘Banano’ en el ámbito local, se desempeñaba como regente de farmacia en Diego Droguerías. Su trabajo y su apodo lo identificaban como una persona cercana y conocida entre los habitantes de Mariquita, Tolima.

¿Qué está haciendo la Policía del Tolima para esclarecer el homicidio de Jorge Iván Ramírez?

De acuerdo con la información proporcionada, la Policía del Tolima inició labores de Policía Judicial enfocadas en reconstruir los hechos ocurridos antes del ataque, con el fin de establecer los motivos exactos del homicidio y determinar la identidad de los autores del crimen. Estas investigaciones son fundamentales para conocer el contexto y las causas detrás de este trágico suceso.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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