Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Jorge Iván Ramírez, un joven de 27 años conocido entre sus allegados como ‘Banano’, perdió la vida en un violento episodio en Mariquita, Tolima, la noche del lunes 14 de septiembre. Según El Nuevo Día, Ramírez se desplazaba por la vía que conecta Mariquita con Armero Guayabal cuando fue abordado por varios individuos que, presuntamente, buscaban robarle su motocicleta.

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Durante el asalto, Ramírez fue atacado y recibió heridas de bala que lo dejaron al borde de la muerte, abandonado a un costado de la carretera. En el poco tiempo que le quedó, logró comunicarse telefónicamente con un amigo. Según el relato citado por El Nuevo Día, le contó: “Estoy herido, me dispararon y me quitaron la moto”. A pesar de informar su ubicación para ser auxiliado, la ayuda no llegó de forma oportuna y, debido a la gravedad de sus lesiones, murió en el lugar.

La víctima había logrado trabajar como regente de farmacia en Diego Droguerías y gozaba de reconocimiento en Mariquita bajo su apodo. El Nuevo Día señala que la principal hipótesis que manejan las autoridades apunta hacia el robo de la motocicleta como móvil del ataque, aunque esa versión deberá confirmarse mediante las investigaciones pertinentes. Hasta el momento, no se conoce la identidad de los responsables, quienes huyeron de la escena con la motocicleta de Ramírez.

Ante este hecho, la Policía del Tolima inició labores de Policía Judicial, con el objetivo de reconstruir lo ocurrido y descubrir los detalles previos al crimen. Su trabajo será establecer la secuencia de eventos y conseguir información que permita identificar a los atacantes y esclarecer completamente el caso.

Las autoridades y la comunidad de Mariquita permanecen a la espera de los resultados que arrojen las investigaciones, con la esperanza de que los responsables del ataque a Jorge Iván Ramírez puedan ser ubicados y respondan por sus actos ante la justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre los responsables del asesinato de Jorge Iván Ramírez en Mariquita?

Según la información publicada por El Nuevo Día, hasta ahora no se conocen las identidades de las personas responsables. Las autoridades manejan como hipótesis principal el hurto de la motocicleta, pero los detalles exactos y la identificación de los atacantes aún están pendientes de los avances de la investigación judicial.

¿Por qué era conocido Jorge Iván Ramírez como ‘Banano’ en Mariquita?

Jorge Iván Ramírez era conocido como ‘Banano’ en Mariquita y trabajaba como regente de farmacia en Diego Droguerías. Su apodo y actividad profesional son mencionados en los reportes periodísticos, lo que refleja el reconocimiento social que tenía dentro de la comunidad local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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