Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Jorge Iván Ramírez, un joven de 27 años, perdió la vida la noche del lunes 14 de septiembre en el municipio de Mariquita, Tolima, tras ser víctima de un asalto que terminó en tragedia. De acuerdo con lo sucedido y según una llamada realizada por la propia víctima, Ramírez se movilizaba por la carretera que conecta Mariquita con Armero Guayabal cuando fue abordado por un grupo de sujetos que buscaron apoderarse de su motocicleta.

Sigue a PULZO en Discover

Durante el asalto, Jorge Iván recibió varios disparos, quedando gravemente herido a un costado de la vía. A pesar de la gravedad de la situación, tuvo la capacidad de comunicarse telefónicamente con un amigo a quien le contó lo que acababa de ocurrir: "Estoy herido, me dispararon y me quitaron la moto." Además, alcanzó a informar sobre su ubicación, con la esperanza de recibir ayuda lo más pronto posible.

No obstante, la asistencia no llegó a tiempo y Ramírez falleció en el lugar por la magnitud de las heridas. Los delincuentes huyeron de inmediato con la motocicleta, y hasta el momento se desconoce la identidad de los responsables.

Jorge Iván, conocido popularmente en Mariquita por el apodo de ‘Banano’, se desempeñaba como regente de farmacia en Diego Droguerías. Su muerte impactó a la comunidad local, ya que era una persona reconocida en el sector y su pronta partida generó consternación y tristeza por la forma como ocurrieron los hechos.

En relación con las circunstancias del crimen, la principal hipótesis de las autoridades es que el homicidio está directamente relacionado con el hurto de la motocicleta, aunque esto deberá ser determinado en el transcurso de la investigación. La Policía del Tolima ha puesto en marcha labores de Policía Judicial, enfocadas en reconstruir la secuencia de lo sucedido, identificar cómo se dieron los hechos en los minutos previos al ataque y, sobre todo, establecer quiénes son los autores materiales del asesinato.

La información aquí expuesta ha sido tomada y verificada a partir de reportes de El Nuevo Día, medio reconocido en la región. La falta de certeza sobre los responsables y el desarrollo de las investigaciones mantienen la atención de los habitantes de Mariquita y Armero Guayabal, quienes esperan avances que lleven a la justicia en este lamentable caso.

¿Quién era Jorge Iván Ramírez, apodado ‘Banano’, asesinado en Mariquita?

Jorge Iván Ramírez, conocido como ‘Banano’, tenía 27 años y trabajaba como regente de farmacia en Diego Droguerías, en Mariquita, Tolima. Su nombre era familiar en la comunidad, donde era reconocido tanto por su labor como por su trato cercano con habitantes del municipio.

¿Cuál es la principal hipótesis sobre el asesinato de Jorge Iván Ramírez en Tolima?

De acuerdo con la información de El Nuevo Día, la principal línea de investigación de las autoridades señala que el homicidio de Jorge Iván Ramírez estaría relacionado con el robo de una motocicleta. Sin embargo, esta hipótesis debe confirmarse durante la investigación, que busca establecer de forma precisa los hechos y la identidad de los responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.