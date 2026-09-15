Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El caso de Herminda Quiñones, una mujer de 47 años, ha conmocionado a la comunidad de la vereda Los Sauces, en el Cañón de las Hermosas, zona rural de Chaparral, Tolima. Según la información conocida por esta redacción, Herminda era reconocida como una humilde trabajadora del campo. La noche del viernes 11 de septiembre, mientras regresaba a su vivienda, fue atacada de manera violenta a pocos metros de su casa. El agresor primero utilizó un arma de fuego, y posteriormente un arma blanca, causándole varias heridas que provocaron su muerte.

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La brutalidad del ataque generó gran consternación entre los familiares de Herminda y los habitantes de esta zona rural. La víctima, a pesar de intentar ponerse a salvo, no logró escapar del asalto. El hecho de que el homicida empleara dos tipos de armas para consumar el crimen ha profundizado la preocupación y el dolor en la comunidad rural de Chaparral.

Posterior al homicidio, los propios familiares de Herminda debieron hacerse cargo del traslado del cuerpo desde la vereda hasta el área urbana del municipio. Las condiciones geográficas y la falta de facilidades propias de ese entorno rural obligaron a los allegados a asumir esta dolorosa tarea. Esta situación pone en evidencia los desafíos que afrontan las familias campesinas en la región, incluso en momentos de profunda tragedia.

Hasta el momento, no se cuenta con información concreta sobre la identidad de quien perpetró el asesinato ni sobre las razones detrás de este crimen. Tampoco se ha informado sobre la captura de algún sospechoso relacionado con el caso. La familia de Herminda confía en que las autoridades logren esclarecer los hechos y lleven ante la justicia al responsable de este crimen, que ha dejado una herida profunda en esta comunidad rural.

Mientras avanzan las investigaciones, el dolor de los allegados se suma a la incertidumbre y a la demanda de justicia. La esperanza de la familia sigue puesta en que las autoridades actuarán con celeridad para esclarecer el motivo y la autoría de este fallecimiento violento.

¿Qué sucedió con Herminda Quiñones en la vereda Los Sauces, Chaparral?

Herminda Quiñones fue atacada cuando regresaba a su vivienda en la zona rural de Chaparral, Tolima. El agresor utilizó un arma de fuego y un arma blanca para herirla y causarle la muerte cerca de su hogar, lo que ha generado conmoción en la comunidad.

¿Hay avances en la investigación por el asesinato de Herminda Quiñones?

Por el momento, no se conocen detalles sobre la identidad del responsable ni el motivo del crimen. Tampoco se ha informado de ninguna captura asociada al caso, mientras los familiares esperan que las autoridades esclarezcan los hechos y que el responsable sea llevado ante la justicia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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