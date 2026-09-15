Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Jorge Iván Ramírez, un joven de 27 años conocido por su apodo ‘Banano’ en Mariquita, Tolima, falleció la noche del lunes 14 de septiembre, tras un violento asalto en la vía que conecta a Mariquita con Armero Guayabal. De acuerdo con la información recopilada por El Nuevo Día, Ramírez fue interceptado por varios sujetos cuyo objetivo era despojarlo de su motocicleta. Durante el atraco, recibió varios disparos que le provocaron graves heridas y lo dejaron tendido a un costado de la carretera. A pesar de su delicado estado, el joven alcanzó a llamar a un amigo. En esa angustiante comunicación expresó: “Estoy herido, me dispararon y me quitaron la moto”. Además, le suministró la ubicación exacta para que pudieran auxiliarlo.

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Sin embargo, y según lo narrado por los testigos y la información inicial de las autoridades, la ayuda no alcanzó a llegar a tiempo. Ramírez, quien trabajaba como regente de farmacia en Diego Droguerías, murió como consecuencia de las lesiones ocasionadas por los proyectiles antes de recibir asistencia médica. El hecho ha causado consternación en la comunidad local, donde el joven era conocido y apreciado por su labor y su carácter.

Las primeras indagaciones de la Policía del Tolima señalan el hurto de la motocicleta como el principal móvil del crimen. Sin embargo, las autoridades aclararon que esta hipótesis está pendiente de ser confirmada, en tanto avanza la investigación judicial. Por ahora, los responsables del ataque no han sido identificados, y la Policía Judicial adelanta las labores necesarias para recuperar el material probatorio, establecer la cronología exacta de los hechos y esclarecer las circunstancias en que ocurrió el asesinato.

Este trágico episodio se suma a otros hechos violentos recientes en la región, resaltando la preocupación de distintas organizaciones y ciudadanos sobre la seguridad, especialmente en vías intermunicipales. Mientras tanto, la comunidad de Mariquita lamenta la pérdida de Jorge Iván y exige resultados en el esclarecimiento de su caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué asesinaron a Jorge Iván Ramírez en Mariquita, Tolima?

De acuerdo con la información de El Nuevo Día, la hipótesis principal que manejan las autoridades es que Jorge Iván Ramírez fue víctima de un hurto violento, donde su motocicleta habría sido el objetivo del ataque. Sin embargo, hasta el momento, la investigación está en curso y no se ha establecido de manera definitiva quiénes fueron los responsables ni si existieron motivos adicionales.

¿Qué significa 'regente de farmacia' en Colombia?

'Regente de farmacia' es el profesional encargado de la gestión y administración técnica de una droguería o farmacia. Su tarea principal es supervisar la dispensación de medicamentos y garantizar que se cumplan las normas sanitarias, velando por la correcta atención a los usuarios dentro de estos establecimientos.

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