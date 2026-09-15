Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La noche del lunes 14 de septiembre fue escenario de un violento hecho en la vía que conecta Mariquita con Armero Guayabal, en el departamento del Tolima. Jorge Iván Ramírez, un joven de 27 años conocido en Mariquita como ‘Banano’, fue víctima de un asalto que terminó de la manera más trágica. Ramírez, quien se desempeñaba como regente de farmacia en Diego Droguerías, fue interceptado por varios sujetos que habrían tenido como propósito apropiarse de su motocicleta, de acuerdo con la información difundida.

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Durante el violento episodio, los agresores dispararon contra Jorge Iván y huyeron del lugar llevándose la moto. Gravemente herido y a un costado de la carretera, Ramírez logró reunir fuerzas para comunicarse por teléfono con un amigo. En esa corta y angustiante llamada, alcanzó a decir: “Estoy herido, me dispararon y me quitaron la moto”. Además, logró señalar el lugar exacto en el que estaba para que pudieran auxiliarlo. Sin embargo, la ayuda no llegó a tiempo y el joven perdió la vida a causa de las heridas provocadas durante el ataque.

La principal hipótesis que están valorando actualmente las autoridades apunta a que el homicidio estaría relacionado con el hurto de la motocicleta. Esta versión, no obstante, deberá confirmarse a través de la investigación formal, pues hasta el momento no se conoce la identidad de los responsables. La Policía del Tolima, en consecuencia, puso en marcha labores de Policía Judicial destinadas a reconstruir con detalle lo sucedido en los minutos anteriores y posteriores al ataque, además de esclarecer la identidad de los agresores y determinar si hubo otros móviles detrás del hecho.

El caso de Jorge Iván Ramírez ha causado consternación entre los habitantes de Mariquita y el Tolima, quienes lo recordaban por su compromiso y servicio en el oficio de farmacia. Mientras avanza la investigación, aún quedan interrogantes importantes sobre las circunstancias del ataque y la identidad de los responsables.

¿Qué detalles se conocen del asesinato de Jorge Iván Ramírez en Mariquita?

De acuerdo con la información recolectada, Jorge Iván Ramírez fue interceptado en la vía entre Mariquita y Armero Guayabal por varios sujetos que buscaban robarle la motocicleta. Durante el intento de asalto, Ramírez recibió disparos y, aunque logró llamar a un amigo para pedir ayuda, falleció por las heridas antes de ser atendido. Las autoridades manejan el hurto como principal hipótesis, pero la investigación sigue en curso para esclarecer todos los hechos.

¿Quién era Jorge Iván ‘Banano’ Ramírez y cuál era su labor en Mariquita?

Jorge Iván Ramírez, conocido en la comunidad como ‘Banano’, tenía 27 años y trabajaba como regente de farmacia en Diego Droguerías en Mariquita. Era una persona apreciada por su entorno, tanto por su apodo como por su rol profesional, lo que ha profundizado la conmoción tras este lamentable hecho.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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