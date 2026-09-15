Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima es un proceso respaldado por avanzadas técnicas científicas y matemáticas, destinadas a predecir el comportamiento de la atmósfera con la mayor precisión posible. Según la información recopilada por 90 Minutos, lejos de ser una conjetura, este pronóstico se fundamenta en el análisis exhaustivo de millones de datos registrados simultáneamente en distintos puntos del planeta.

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De acuerdo con este medio, la observación meteorológica inicia con la recolección de variables clave como temperatura, presión, humedad y viento. La información se obtiene a partir de una vasta red que involucra estaciones meteorológicas instaladas en tierra, boyas distribuidas en los océanos, aviones comerciales que reportan datos en ruta y globos sonda que alcanzan incluso la estratosfera. A esto se suma el trabajo de los satélites meteorológicos, que orbitan el planeta para ofrecer imágenes constantes de los sistemas nubosos. Además, los radares terrestres vigilan en tiempo real la evolución de las lluvias, permitiendo así anticipar eventos como tormentas o precipitaciones.

Una vez que toda esta información es recolectada, se canaliza hacia centros internacionales dotados de supercomputadoras de última generación. Dichos equipos aplican modelos numéricos de predicción climática. Estos modelos, como lo explica 90 Minutos, no son simples algoritmos, sino programas complejos que aplican leyes físicas y principios termodinámicos para simular el movimiento y la interacción de las masas de aire a futuro. De esta manera, el pronóstico se produce al dividir la atmósfera en una grilla tridimensional y calcular los cambios en intervalos de tiempo muy cortos, lo que permite anticipar cómo evolucionará el clima con base en la información inicial.

Para este martes en Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), autoridad ambiental del departamento, emitió su pronóstico a través de su cuenta oficial, señalando que se espera un "cielo con nubosidad variable e intervalos de tiempo seco durante el día". Sin embargo, advierten sobre la posibilidad de lluvias moderadas en horas de la noche, especialmente en las zonas de ladera. Además, la CVC indica que la 'advección' de humedad proveniente del nororiente del país está influyendo en la dinámica atmósferica regional. Esto significa que hay un traslado de aire húmedo de una zona a otra, afectando la probabilidad de lluvia, la cual se estima moderada para el día y tendiente a disminuir para la jornada siguiente.

¿Cómo se recopila y procesa la información para el pronóstico del clima en Cali?

En Cali, tal como recoge 90 Minutos, la recolección de datos climáticos depende de una red global de instrumentos como estaciones terrestres, boyas oceánicas, globos sonda y satélites. Esa información es procesada en supercomputadoras, aplicando modelos numéricos que dividen la atmósfera en una grilla para simular los cambios minuto a minuto y así prever el clima local de forma detallada.

¿Qué significa el término 'advección' en el pronóstico del clima?

El término 'advección', citado por la CVC y explicado en el contexto del pronóstico para Cali, describe el desplazamiento horizontal de una masa de aire, en este caso, aire húmedo proveniente del nororiente del país, lo cual puede modificar la probabilidad de lluvias y afectar directamente la dinámica atmosférica de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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