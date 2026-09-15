Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima es el resultado de un complejo proceso científico que permite anticipar los cambios atmosféricos en diferentes regiones. Se basa en la recopilación masiva de datos sobre variables como temperatura, presión, humedad y viento, recolectados de manera simultánea en distintas partes del mundo. Esta información es obtenida a través de una amplia red de estaciones meteorológicas terrestres, boyas oceánicas, aviones comerciales y globos que ascienden hasta la estratosfera, además del apoyo imprescindible de satélites meteorológicos que orbitan el planeta ofreciendo imágenes en tiempo real de la formación y movimiento de los sistemas nubosos. Los radares terrestres complementan estos datos al registrar la evolución precisa de las lluvias. Así lo explica el artículo publicado en el portal de noticias 90 Minutos.

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Una vez se reúne esta vasta cantidad de información, se envía a centros internacionales especializados donde supercomputadoras, capaces de realizar millones de cálculos por segundo, procesan los datos utilizando modelos numéricos de predicción. Estos modelos, que son programas informáticos, emplean leyes físicas y principios de la termodinámica para simular la interacción futura de las masas de aire y la atmósfera. La atmósfera se divide digitalmente en una rejilla tridimensional –como si tapizara la Tierra con pequeños cubos– y se calcula cómo cambian las condiciones minuto a minuto.

En el caso específico de Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) entregó el pronóstico para este martes, señalando que la ciudad presentará "cielo con nubosidad variable e intervalos de tiempo seco durante el día", seguido de "probables lluvias moderadas sectorizadas en horas de la noche", especialmente en las zonas de ladera. Según la CVC, la advección de humedad proveniente del nororiente del país está modulando la dinámica atmosférica regional, lo cual eleva la probabilidad de precipitaciones moderadas este martes, tendencia que disminuirá para el miércoles. Este análisis se basó en los patrones observados y procesados por las diferentes tecnologías mencionadas.

Cabe resaltar que el nivel de detalle en el pronóstico actual del clima es el resultado de la colaboración global, la tecnología avanzada y una interpretación minuciosa de los datos atmosféricos. Así, cada predicción divulgada es una herramienta construida sobre bases científicas que buscan brindar orientación y seguridad a los ciudadanos.

¿Cómo se elabora un pronóstico del clima según la CVC?

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) elabora sus pronósticos a partir del análisis de datos suministrados por estaciones meteorológicas, satélites y modelos numéricos. Utiliza información sobre temperatura, presión, humedad y movimiento de nubes para evaluar la dinámica atmosférica y predecir eventos como lluvias o cielos despejados, especialmente en sectores específicos de Cali.

¿Qué significa la advección de humedad en el pronóstico del clima?

La advección de humedad se refiere al desplazamiento de aire húmedo desde una región hacia otra, lo que puede modificar la dinámica de la atmósfera local. En el pronóstico dado por la CVC, este fenómeno es crucial porque favorece la formación de nubosidad y aumenta la probabilidad de lluvias en Cali y alrededores.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.