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El pronóstico del clima es un instrumento fundamental que provee a las comunidades información crucial sobre las condiciones atmosféricas, basado en un complejo sistema de observación y análisis científico. Lejos de ser una simple especulación, su elaboración implica la recolección de millones de datos provenientes de diferentes puntos del planeta, permitiendo descifrar con precisión el comportamiento de la atmósfera. Según lo documentado, esta información se obtiene a través de una amplia red de estaciones meteorológicas instaladas en tierra, boyas situadas en el mar, aparatos a bordo de aviones comerciales y globos sonda que alcanzan la estratosfera. A esto se suman los satélites meteorológicos que giran alrededor de la Tierra, proporcionando imágenes en tiempo real sobre sistemas nubosos y otros fenómenos climáticos, junto con radares que detectan y describen la dinámica de las lluvias desde la superficie.

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Luego de la captación de estos datos, la información es enviada a centros especializados que disponen de supercomputadoras capaces de procesar enormes volúmenes de información en poco tiempo. Allí, los científicos utilizan modelos numéricos de predicción, que son programas informáticos avanzados que aplican principios de la física y la termodinámica para simular los posibles cambios en la atmósfera. Al dividir el espacio aéreo en pequeñas unidades tridimensionales, estos modelos logran calcular cómo se moverán y transformarán las masas de aire, minuto a minuto, para anticipar con mayor exactitud fenómenos como lluvias, vientos y nubosidad.

En referencia a la ciudad de Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) indicó que este martes se espera un “cielo con nubosidad variable e intervalos de tiempo seco durante el día, dando paso a probables lluvias moderadas sectorizadas en horas de la noche, con mayor foco en las zonas de ladera”. Además, la CVC informó mediante su canal oficial que la advección de humedad proveniente del nororiente del país está modulando la dinámica atmosférica regional, por lo que la probabilidad de precipitación se estima moderada para la jornada, con tendencia a disminuir al día siguiente. Estos informes permiten que la ciudadanía y las entidades adopten medidas preventivas frente a las condiciones del tiempo local.

¿Cómo se elabora un pronóstico del clima según la CVC?

De acuerdo con la CVC, el pronóstico del clima se logra a partir de la recolección de datos atmosféricos usando estaciones, satélites y radares, que son procesados en centros especializados. Usan modelos numéricos que permiten simular el comportamiento futuro de la atmósfera con base en leyes físicas, facilitando predicciones detalladas sobre lluvia, nubosidad y temperaturas.

¿Qué significa la advección de humedad en los pronósticos climáticos?

La advección de humedad es el desplazamiento de masas de aire humidificado desde una región hacia otra, lo cual puede incidir en la formación de lluvias o cambios en la nubosidad. En el caso de Cali, la CVC atribuye parte de las precipitaciones esperadas a la advección de humedad proveniente del nororiente, que influye en la dinámica climática de la zona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.