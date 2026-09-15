Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima es una herramienta fundamental que permite anticipar los cambios en la atmósfera con base en procesos científicos cuidadosamente diseñados. A diferencia de una simple conjetura, las predicciones del tiempo se elaboran a partir de un complejo entramado de tecnología, matemáticas e interpretación precisa de datos. De acuerdo con 90minutos.co, todo comienza con una observación global y sistemática: día tras día, millones de registros sobre variables claves como temperatura, presión atmosférica, humedad y viento se capturan de manera simultánea en diversos puntos del planeta.

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La obtención de esta información depende de una vasta red de instrumentos y tecnologías. Según lo reportado por 90minutos.co, las estaciones meteorológicas en tierra, las boyas desplegadas en los océanos, los aviones comerciales y los globos sonda —capaces de alcanzar la estratosfera— contribuyen a recolectar datos precisos desde diferentes altitudes y superficies. En el espacio, los satélites meteorológicos orbitan constantemente y ofrecen imágenes en tiempo real sobre la evolución de los sistemas de nubes y frentes climáticos. A su vez, radares ubicados en tierra monitorean minuto a minuto el desarrollo de lluvias y otras precipitaciones.

Toda esta información recabada a escala global es transferida a centros internacionales dotados de supercomputadoras avanzadas. Allí, se emplean modelos numéricos de predicción: programas que aplican las leyes de la física y la termodinámica con el fin de simular, a través de una parrilla tridimensional, cómo se comportarán las masas de aire, el vapor de agua y los sistemas de presión en las horas o días siguientes. Este método permite actualizar constantemente los pronósticos y ofrecer información más precisa a la ciudadanía y las entidades encargadas de la prevención de riesgos.

En cuanto al pronóstico puntual para la ciudad de Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), citada por 90minutos.co, indicó que para este martes se espera cielo con nubosidad variable e intervalos de tiempo seco en el día. Sin embargo, se prevén lluvias moderadas, especialmente localizadas en las zonas de ladera durante la noche. El comunicado señala también que hay una advección —transporte horizontal de una propiedad atmosférica, en este caso humedad— proveniente del nororiente del país, lo que influye en la dinámica atmosférica regional. Además, la CVC estima que la probabilidad de lluvias será moderada y tenderá a disminuir al día siguiente.

Todo el proceso demuestra cómo la combinación de observación global, análisis científico y tecnología de última generación hace posible entregar pronósticos cada vez más ajustados tanto a niveles locales como internacionales.

¿Cómo funcionan los modelos numéricos de predicción del clima?

Los modelos numéricos de predicción del clima son programas informáticos que simulan los cambios atmosféricos dividiendo la atmósfera en una serie de celdas tridimensionales. Aplican leyes físicas de la dinámica y la termodinámica para calcular minuto a minuto las variaciones en temperatura, presión, humedad y movimiento del aire, brindando así predicciones precisas sobre el comportamiento del clima.

¿Qué significa advección en el contexto meteorológico?

En meteorología, el término advección hace referencia al transporte horizontal de una propiedad atmosférica, como humedad o temperatura, por acción del viento. En el pronóstico para Cali, la advección de humedad proveniente del nororiente modula los patrones de lluvias y nubosidad en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.