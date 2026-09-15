Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima es mucho más que una simple conjetura sobre si lloverá o hará sol; consiste en un proceso complejo y altamente sofisticado que se apoya en la ciencia y la tecnología más avanzada. Este proceso comienza con la recopilación de millones de datos atmosféricos, incluyendo temperatura, presión, humedad y viento. Según información consultada en 90minutos.co, esta inmensa cantidad de datos se obtiene de manera simultánea en todo el planeta, a través de una estructura global compuesta por estaciones meteorológicas terrestres, boyas oceánicas, aviones comerciales y globos sonda que pueden llegar hasta la estratosfera. Asimismo, los satélites meteorológicos, que orbitan la Tierra, resultan claves, ya que proporcionan imágenes en tiempo real sobre los sistemas nubosos y los movimientos atmosféricos, mientras que radares terrestres vigilan con precisión la evolución de las precipitaciones.

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Una vez recolectada, esta información es trasladada a centros internacionales dotados de supercomputadoras. Como precisa la misma fuente, dichas computadoras procesan los datos mediante modelos numéricos de predicción. Estos modelos son complejos programas informáticos basados en principios de física y termodinámica. Su función principal es simular, dentro de una rejilla tridimensional que divide la atmósfera, la evolución de las masas de aire y anticipar sus interacciones, realizando cálculos constantes y actualizados minuto a minuto.

En lo que respecta a la ciudad de Cali para este martes, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) informó que se espera un cielo con nubosidad variable e intervalos secos durante las horas del día. Sin embargo, hacia la noche la posibilidad de lluvias moderadas aumenta, especialmente en los sectores de ladera. La entidad también resaltó que actualmente hay una advección, es decir, un desplazamiento de humedad proveniente del nororiente de Colombia, la cual modula los cambios atmosféricos regionales y mantiene una probabilidad moderada de precipitaciones en el transcurso de la jornada.

¿Cómo funciona un modelo numérico de predicción del clima?

Un modelo numérico de predicción del clima es un programa informático que divide la atmósfera en una rejilla tridimensional y utiliza ecuaciones de la física y la termodinámica para calcular cómo evolucionarán las variables meteorológicas como temperatura, humedad o viento en cada punto, simulando así el posible comportamiento del clima en el futuro próximo.

¿Por qué los satélites meteorológicos son fundamentales para los pronósticos del clima?

Los satélites meteorológicos permiten observar los sistemas nubosos, el movimiento de las masas de aire y otros fenómenos atmosféricos a nivel global y en tiempo real. Esta información resulta esencial para alimentar los modelos de predicción y mejorar la precisión de los pronósticos climáticos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.