Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima es una herramienta fundamental que permite anticipar las condiciones atmosféricas, resultado de un proceso altamente sofisticado que utiliza tecnología avanzada y modelos matemáticos. Esta predicción no responde a suposiciones, sino al análisis riguroso de enormes volúmenes de datos. Como explica el Noticiero 90 Minutos, la obtención del estado del tiempo inicia con una observación masiva a nivel global, donde se recopilan millones de datos sobre temperatura, presión atmosférica, humedad y viento. Estos registros se obtienen mediante una red de estaciones meteorológicas en tierra, boyas oceánicas, aviones comerciales y globos sonda, que incluso alcanzan la estratosfera. Además, los satélites meteorológicos orbitan la Tierra y aportan imágenes continuas sobre los sistemas nubosos, mientras los radares ubicados en la superficie monitorean, con gran precisión, la evolución de las precipitaciones.

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La información recolectada por estos distintos medios es fundamental para realizar predicciones confiables sobre el clima. Una vez obtenidos los datos, se envían a centros internacionales dotados con supercomputadoras. Estos potentes equipos procesan la información utilizando modelos numéricos de predicción, programas que aplican leyes físicas y principios básicos de la termodinámica —la rama de la física que estudia las relaciones entre calor y otras formas de energía— para simular el comportamiento futuro de la atmósfera. El método consiste en dividir la atmósfera en una especie de rejilla tridimensional y, a partir de allí, calcular minuto a minuto los cambios esperados, aumentando la precisión del pronóstico.

En cuanto al pronóstico específico para Cali hoy martes, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), citada por el Noticiero 90 Minutos, informó que se espera un cielo con nubosidad variable e intervalos de tiempo seco durante el día. Sin embargo, para la noche se prevén lluvias moderadas, especialmente concentradas en las zonas de ladera. La CVC también explicó que la advección o transporte de humedad procedente del nororiente del país está afectando la dinámica atmosférica en la región, lo que incrementa la probabilidad de precipitación durante la jornada, tendencia que disminuirá en el día siguiente.

¿Cómo funciona un modelo numérico de predicción del clima?

Un modelo numérico de predicción del clima es un programa informático que utiliza ecuaciones basadas en leyes físicas, como la dinámica de fluidos y la termodinámica, para anticipar cómo evolucionarán las masas de aire. Estas simulaciones dividen la atmósfera en pequeñas celdas y calculan los cambios de variables como temperatura y humedad de manera detallada, ofreciendo mayor exactitud en el pronóstico.

¿Por qué es importante la información de satélites meteorológicos para el pronóstico del tiempo?

La información de los satélites meteorológicos resulta crucial para el pronóstico del tiempo, ya que proporciona imágenes e información constante sobre sistemas nubosos, movimientos de masas de aire y otros fenómenos atmosféricos. Esta perspectiva global y en tiempo real permite afinar las predicciones y ofrecer datos más confiables y detallados sobre el clima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.