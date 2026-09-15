Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima, lejos de ser un simple cálculo, representa uno de los mayores logros tecnológicos y científicos de la actualidad. Según los datos presentados por 90 Minutos, este proceso se basa en la observación masiva de la atmósfera, donde se recopilan millones de datos relacionados con temperatura, presión, humedad y dirección del viento. Esta información se recoge de manera simultánea a nivel global gracias a una red que integra estaciones meteorológicas terrestres, boyas oceánicas dispersas en los océanos, aviones comerciales y globos sonda que alcanzan la estratosfera. Además, satélites meteorológicos orbitan constantemente la Tierra y suministran imágenes detalladas de los sistemas nubosos, mientras que radares ubicados en tierra siguen con precisión la evolución de las precipitaciones.

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Uno de los aspectos más relevantes de este adelanto es la capacidad para transformar esta gigantesca cantidad de datos en predicciones útiles para la sociedad. De acuerdo con la información destacada por 90 Minutos, todos estos registros se envían a centros internacionales equipados con supercomputadoras de gran potencia. Al recibir los datos, estas máquinas los procesan utilizando modelos numéricos de predicción, es decir, programas informáticos apoyados en leyes fundamentales de la física y la termodinámica. A través de una especie de “rejilla tridimensional” que segmenta la atmósfera, estos modelos son capaces de simular, minuto a minuto, los movimientos de las masas de aire y los posibles cambios climáticos.

En lo que respecta al pronóstico para Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) informó que para este martes se espera un cielo con nubosidad variable, acompañado de periodos secos durante el día. Sin embargo, en las horas nocturnas hay probabilidades moderadas de lluvias sectorizadas, con énfasis en las zonas de ladera. En sus canales oficiales, la CVC resaltó que la advección —traslado de humedad desde el nororiente del país— influye en la dinámica atmosférica regional, manteniendo la posibilidad de precipitaciones para hoy, aunque tendiendo a disminuir para el día siguiente.

En este contexto, el pronóstico del clima es el resultado de una labor coordinada entre la recolección masiva de datos y el procesamiento preciso por parte de avanzadas tecnologías, una herramienta que contribuye a la seguridad y planificación de las comunidades.

¿Cómo se recopila la información meteorológica para pronosticar el clima?

La recopilación de información meteorológica involucra una red global y coordinada de dispositivos que incluyen estaciones terrestres, boyas oceánicas, aviones comerciales y globos sonda, además de la observación continua mediante satélites y el rastreo de lluvias con radares en superficie. Esta variedad de tecnologías permite reunir datos esenciales sobre la atmósfera, facilitando predicciones precisas sobre el clima.

¿Qué es un modelo numérico de predicción del clima?

Un modelo numérico de predicción del clima es un programa informático avanzado que utiliza principios de la física y la termodinámica para simular el comportamiento futuro de la atmósfera. Divide el aire en una especie de “rejilla tridimensional” y calcula minuto a minuto cómo podrían moverse las masas de aire y precipitarse las lluvias, basándose únicamente en los datos recolectados por la red de observación meteorológica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.