Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El pronóstico del clima no es un simple acto de adivinanza, sino un proceso meticuloso respaldado por tecnología avanzada y estudios científicos. Según información recogida por 90 Minutos, el pronóstico meteorológico se fundamenta en la observación exhaustiva de diversos factores atmosféricos a nivel global. Este monitoreo involucra millones de datos sobre temperatura, presión, humedad y movimientos del viento que se capturan simultáneamente en todo el planeta. Para lograrlo, existe una red interconectada compuesta por estaciones meteorológicas terrestres, boyas oceánicas en los océanos, aviones comerciales y globos sonda que ascienden hasta la estratosfera.

Sigue a PULZO en Discover

A esta labor se suman los satélites meteorológicos, que giran alrededor de la Tierra capturando imágenes constantes de los sistemas nubosos, mientras que los radares ubicados en tierra permiten vigilar el desarrollo de las lluvias con gran precisión. Esta información masiva y variada es clave para anticipar cualquier cambio climático y programas informativos como el de la CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca) se alimentan de estos recursos para su análisis local.

Posteriormente, toda la información recolectada se transfiere a centros especializados dotados de supercomputadoras, donde es procesada mediante modelos numéricos avanzados. Estos modelos son sistemas informáticos que utilizan principios de la física y la termodinámica para calcular cómo se desarrollarán los fenómenos climáticos. La simulación divide la atmósfera en múltiples capas tridimensionales y realiza cálculos permanentes para proyectar la evolución del clima minuto a minuto.

Para este martes, la CVC emitió un informe sobre el clima en Cali en el que se pronostica "cielo con nubosidad variable e intervalos de tiempo seco durante el día, dando paso a probables lluvias moderadas sectorizadas en horas de la noche, con mayor foco en las zonas de ladera". A lo anterior se suma la explicación técnica publicada por la CVC en su red social: la advección (traslado de masa de aire húmedo) proveniente del nororiente del país está modulando la atmósfera regional, lo que explica las probabilidades de lluvia de intensidad moderada, tendencia que disminuirá en la próxima jornada.

¿Cómo funcionan los modelos numéricos de predicción del clima?

Los modelos numéricos de predicción del clima son programas que utilizan ecuaciones de la física y la termodinámica para simular la interacción y movimiento de las masas de aire. Según la información de 90 Minutos, estos modelos dividen la atmósfera en una rejilla tridimensional, calculando cómo se comportarán las variables atmosféricas en cada punto, minuto a minuto, lo que permite elaborar pronósticos detallados y confiables.

¿Qué significa advección en el contexto del pronóstico del clima?

La advección, citada por la CVC, se refiere al proceso mediante el cual una masa de aire —en este caso húmeda y proveniente del nororiente del país— se mueve y afecta áreas específicas, modulando la dinámica atmosférica regional. Este fenómeno puede influir en la probabilidad y localización de precipitaciones, tal como ocurrió en Cali este martes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.