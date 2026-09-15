Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El pronóstico del clima es el resultado de un proceso científico y tecnológico que permite anticipar los cambios en la atmósfera con precisión. Como herramienta fundamental, no se basa en meras suposiciones, sino en la interpretación de datos recogidos de forma masiva alrededor del planeta, de acuerdo con la información presentada por 90minutos.co. Todo comienza con la observación constante: millones de datos sobre temperatura, presión, humedad y viento se capturan simultáneamente por una red global que incluye estaciones meteorológicas terrestres, boyas oceánicas, aviones comerciales y globos sonda. Además, los satélites meteorológicos que orbitan la Tierra y los radares terrestres contribuyen al monitoreo continuo y detallado de los fenómenos atmosféricos, permitiendo detectar y seguir las lluvias y la formación de nubes.

Sigue a PULZO en Discover

Estos datos, que constituyen la base de cualquier pronóstico, se transmiten a centros especializados dotados con supercomputadoras de última generación. Allí, la información se procesa por medio de modelos numéricos de predicción, sistemas informáticos que aplican las leyes de la física y la termodinámica. Estos modelos dividen la atmósfera en una gran rejilla tridimensional y calculan, minuto a minuto, el movimiento y la interacción de las masas de aire. Cada avance tecnológico y matemático refuerza la confianza en los resultados que presentan los especialistas, que así logran anticipar con mayor exactitud los fenómenos meteorológicos.

En cuanto al pronóstico específico para Cali este martes, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) informó que la ciudad presentará un "cielo con nubosidad variable e intervalos de tiempo seco durante el día, dando paso a probables lluvias moderadas sectorizadas en horas de la noche, con mayor foco en las zonas de ladera". La entidad complementó que la advección de humedad –el transporte de vapor de agua por el viento desde el nororiente del país– está incidiendo en la dinámica atmosférica. Por lo tanto, la probabilidad de lluvias es moderada para la jornada, pero con tendencia a disminuir el día siguiente, como se detalla en la publicación de la CVC en su canal oficial de X (antes Twitter).

¿Cómo se procesa la información meteorológica para obtener el pronóstico del clima?

Toda la información capturada por diferentes instrumentos es enviada a centros internacionales que trabajan con supercomputadoras. Estos equipos emplean modelos numéricos, que son programas encargados de aplicar leyes físicas y termodinámicas para simular los procesos atmosféricos. Al dividir la atmósfera en una rejilla en tres dimensiones, los modelos calculan con detalle los posibles cambios climáticos, lo que permite a los meteorólogos anticipar condiciones futuras.

¿Cuál es el significado de advección de humedad en meteorología?

La advección de humedad, según lo explicado en el pronóstico de la CVC, se refiere al transporte de vapor de agua a través del viento desde una región hacia otra. Este fenómeno puede influir en la formación de lluvias y en la dinámica atmosférica regional, como ocurre actualmente en Cali con el traslado de humedad desde el nororiente del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.