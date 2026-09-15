Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima es mucho más que una simple estimación diaria; se trata de una sofisticada herramienta científica esencial para comprender y anticipar el comportamiento de la atmósfera terrestre. Su precisión se logra gracias a un proceso rigurosamente respaldado por la tecnología y las matemáticas, las cuales permiten descifrar el complejo y caótico sistema climático en que vivimos. La base de todo pronóstico fiable es la recopilación constante y masiva de datos sobre diversas variables meteorológicas como temperatura, presión, humedad y viento. Estas mediciones se realizan de forma simultánea alrededor del mundo, lo que garantiza un panorama completo y actualizado del estado del tiempo.

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De acuerdo con la información publicada, esta extensa captura de datos se obtiene a través de una red interconectada de estaciones meteorológicas terrestres, boyas oceánicas, aeronaves comerciales y globos sonda capaces de alcanzar la estratosfera. Por otra parte, en el espacio, los satélites meteorológicos orbitan la Tierra y suministran imágenes continuas sobre los sistemas nubosos, mientras que los radares ubicados en tierra permiten un seguimiento exacto de las lluvias. Es este gran esfuerzo de observación global el que permite alimentar los sistemas de predicción.

Una vez se recaba esta vasta información, se canaliza hacia centros internacionales provistos de supercomputadoras de alto rendimiento. Allí, de acuerdo con lo informado, se procesan todos los datos a través de modelos numéricos de predicción: programas especializados que emplean las leyes fundamentales de la física y la termodinámica para simular el comportamiento futuro de las masas de aire. Para ello, el sistema divide la atmósfera en una rejilla tridimensional y, mediante complejos cálculos, estima minuto a minuto los posibles cambios en el clima.

Sobre el pronóstico específico para la ciudad de Cali hoy martes, la CVC —Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca— informó que se presentarán cielos con nubosidad variable e intervalos de tiempo seco durante el día. Sin embargo, se anticipan lluvias moderadas por sectores, principalmente en la noche y con mayor énfasis en las zonas de ladera. Según la entidad, la advección de humedad proveniente del nororiente del país influye en la dinámica atmosférica regional, por lo que se estima probabilidad moderada de precipitaciones en la jornada, tendencia que disminuiría para el día siguiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona un modelo numérico de predicción del clima?

Un modelo numérico de predicción es un programa informático que, basándose en las leyes de la física y la termodinámica, simula la evolución de la atmósfera. Para ello, divide el aire en una especie de "rejilla" tridimensional y calcula los cambios climáticos en cada sector, estimando su comportamiento futuro a partir de los valores actuales de temperatura, presión, humedad y viento.

¿Qué significa 'advección de humedad' en el contexto meteorológico?

La 'advección de humedad' se refiere al transporte de aire húmedo desde una zona a otra, lo que puede influir en la aparición de lluvias o cambios en el clima. En el caso de Cali, este fenómeno consiste en que el aire húmedo del nororiente modula la dinámica atmosférica regional, incrementando la probabilidad de precipitaciones.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.