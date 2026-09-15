Por: El Espectador

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La plenaria del Senado fue convocada a las 3:00 p. m. para una cita política clave: la votación de la primera moción de censura contra un integrante del gabinete del presidente Abelardo de la Espriella. En este caso, el protagonista es Jaime Andrés Beltrán, actual ministro de Vivienda, a quien le correspondió comparecer ante los congresistas para responder cuestionamientos relacionados con su gestión tras el terremoto de 7,4 grados ocurrido el pasado 10 de agosto. La moción fue impulsada principalmente por el Pacto Histórico, que lo citó para que explicara su viaje a Santa Marta justo después de la emergencia y las acciones que emprendió su cartera en ese crítico periodo.

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Durante la plenaria del 8 de septiembre, la bancada opositora sostuvo duros señalamientos afirmando que el "Plan Milagro", plan de reconstrucción encargado al ministro, aún “no existe” y está apenas “estructurándose”. Según la oposición, Beltrán solo habría trabajado un día mientras estuvo por fuera de su despacho y no se habrían reportado avances en materia de contratación para atender la emergencia. Esta crítica busca subrayar una aparente falta de eficacia e inacción en un contexto de crisis nacional. Así lo informa El Espectador, que cubrió los detalles de este álgido debate.

En contraste, las principales bancadas oficialistas salieron en defensa de Beltrán. Desde la Alianza Social Independiente, el Centro Democrático, el Partido Liberal, Cambio Radical, el Partido Conservador, La U y Salvación Nacional anunciaron un respaldo decidido, señalando que, aunque el ministro probablemente cometió un error al compartir con su familia en un momento particular, esto no resulta suficiente para activar una moción de censura. El senador Hernán Cadavid, del uribismo, criticó la postura de la oposición indicando que la acusación de abandono del cargo no se ajusta a la realidad objetiva.

Con este apoyo mayoritario, el ministro parece tener asegurada la permanencia en su cargo. Él mismo ratificó que no contempla apartarse de sus funciones y destacó haber recorrido los departamentos y buena parte de los municipios afectados en los cortos 33 días de gobierno. Como suele ocurrir en estos procesos, la moción tiene pocas probabilidades de prosperar, dados los equilibrios políticos en el Senado y la Cámara. Sin embargo, la presión no merma en el gobierno de Abelardo de la Espriella, pues el miércoles será el turno de Jorge Mora, ministro de Defensa, quien deberá explicar los operativos en los que murieron menores durante bombardeos a grupos ilegales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se citó a Jaime Andrés Beltrán a una moción de censura en el Senado?

El Senado citó a Jaime Andrés Beltrán tras el terremoto de agosto, señalando supuesta inacción y falta de resultados en el "Plan Milagro" de reconstrucción. Los cuestionamientos surgieron por su viaje a Santa Marta en días posteriores a la emergencia y la ausencia de reportes de avance en contrataciones para la atención, según comunicó la oposición en la plenaria recogida por El Espectador.

¿Qué respaldo político tiene el ministro Beltrán frente a la moción de censura en el Congreso?

De acuerdo con El Espectador, el ministro Jaime Andrés Beltrán cuenta con el respaldo de las principales fuerzas del oficialismo: ASI, Centro Democrático, Partido Liberal, Cambio Radical, Partido Conservador, La U y Salvación Nacional. Estas mayorías en el Senado y la Cámara aseguran, al menos por ahora, su permanencia en el cargo pese a las críticas de la oposición.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.