Por: El Espectador

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El Senado de la República se prepara para una jornada crucial: a las 3:00 p. m. está citada la votación de la primera moción de censura contra un integrante del gabinete del presidente Abelardo de la Espriella. El protagonista del debate es Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, quien fue convocado por el Pacto Histórico debido a su criticado viaje a Santa Marta tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto. Dicha citación se produce después de que Beltrán defendiera públicamente su gestión ante los cuestionamientos de la oposición, la cual ha sido directa en señalar lo que consideran omisiones graves durante la emergencia.

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En la plenaria celebrada el pasado 8 de septiembre, los congresistas de la oposición dirigieron serias críticas hacia Beltrán y su manejo de la crisis, especialmente al advertir que el llamado "Plan Milagro", esencial para la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo, aún no existe y solo se encuentra en proceso de estructuración. Adicionalmente, subrayaron que el ministro permaneció apenas un día en su cargo durante el periodo en cuestión y recalcaron la ausencia de reportes oficiales sobre contrataciones clave durante la emergencia.

Frente a estas críticas, los partidos que respaldan al gobierno, entre ellos la Alianza Social Independiente (ASI), el Centro Democrático, el Partido Liberal, Cambio Radical, el Partido Conservador, La U y Salvación Nacional, declararon su apoyo a la gestión de Beltrán. Los voceros oficialistas defendieron la permanencia del ministro en su cargo y señalaron que, aunque el funcionario pudo haber cometido errores en el manejo de su agenda, estos no justifican una moción de censura en su contra. Así lo expresó Gustavo Moreno, quien consideró que compartir con la familia en ese contexto fue una decisión desacertada, pero no suficiente para exigir su salida del cargo.

De acuerdo con lo expresado en la sesión, los votos del oficialismo garantizan la permanencia de Jaime Andrés Beltrán al frente del Ministerio de Vivienda. El propio Beltrán manifestó que no tiene intención de renunciar y que en apenas 33 días de gobierno ha visitado todos los departamentos y la mayoría de los municipios afectados por el terremoto. Este panorama refuerza la percepción de que la moción de censura difícilmente prosperará, ya que el oficialismo cuenta con las mayorías necesarias tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Por otra parte, se anticipa una nueva citación, esta vez al ministro de Defensa, Jorge Mora, quien deberá rendir cuentas sobre bombardeos contra grupos criminales en los que han muerto menores.

¿Por qué el ministro Jaime Andrés Beltrán enfrenta una moción de censura en el Senado?

La moción de censura contra Jaime Andrés Beltrán surge tras las críticas de la oposición por su viaje a Santa Marta luego del terremoto de agosto y por lo que consideran una gestión inadecuada frente a la emergencia. Según la oposición, el "Plan Milagro" para la reconstrucción aún no existe y no se ha informado de contrataciones realizadas para atender la crisis, lo que llevó a señalar una falta de liderazgo y acción inmediata por parte del ministro.

¿Qué es el “Plan Milagro” y por qué ha sido motivo de controversia?

El “Plan Milagro” es la estrategia de reconstrucción propuesta por el ministro Jaime Andrés Beltrán tras el terremoto del 10 de agosto; sin embargo, según los congresistas de la oposición, ha sido controversial porque hasta la fecha de la plenaria solo se estaba estructurando y no existían avances concretos, lo cual generó dudas sobre la capacidad de respuesta del gobierno ante la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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