Por: El Espectador

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El Senado de la República tiene previsto votar en la tarde la primera moción de censura presentada contra un funcionario del presidente Abelardo de la Espriella. El ministro en la mira es Jaime Andrés Beltrán, titular de la cartera de Vivienda, quien compareció recientemente ante el Congreso para responder por su desempeño, tras la citación impulsada por el Pacto Histórico debido a un viaje a Santa Marta que realizó después del terremoto de 7,4 ocurrido el 10 de agosto.

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Durante la sesión plenaria del 8 de septiembre, los miembros de la oposición cuestionaron fuertemente a Beltrán. Criticaron, entre otros aspectos, la ausencia de avances en el llamado "Plan Milagro", proyecto destinado a la reconstrucción de las zonas afectadas, asegurando que el programa "no existe" y que apenas se encuentra en proceso de estructuración. Además, señalaron que el ministro habría trabajado únicamente un día durante ese periodo y que su despacho no ha entregado reportes de contratación para enfrentar la emergencia, según información recogida por El Espectador.

Pese a los señalamientos, el bloque oficialista en el Congreso se unió para respaldar al ministro Beltrán. Partidos como la Alianza Social Independiente (ASI), Centro Democrático, Liberal, Cambio Radical, Conservador, La U y Salvación Nacional manifestaron su intención de apoyar la permanencia del ministro en el cargo. El representante Gustavo Moreno reconoció que Beltrán pudo haber cometido un error al elegir el momento para estar con su familia, pero afirmó que esto "no es suficiente para citar a una moción de censura". En la misma línea, el senador Hernán Cadavid cuestionó la validez de los argumentos de la oposición, indicando que no corresponde calificar como abandono de cargo las actividades realizadas por el ministro.

Esta sólida defensa permitió al ministro expresar que no tiene intención de abandonar su labor y criticó a la oposición por no presentar propuestas alternativas para la reconstrucción. Destacó además que, en sus palabras, ha visitado "todos los departamentos y la mayoría de municipios afectados" en apenas 33 días de gestión.

El respaldo mayoritario del oficialismo anticipa poco margen para que prospere la moción de censura, dado que tanto el Senado como la Cámara de Representantes tienen cómodas mayorías para apoyar al ministro, que continuará en su puesto. Próximamente, el Senado realizará otro debate de control político, esta vez centrado en Jorge Mora, ministro de Defensa, quien comparecerá por las acciones militares recientes en las que han fallecido menores de edad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué citaron a moción de censura al ministro Jaime Andrés Beltrán tras el terremoto?

La moción de censura contra Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, fue promovida por el Pacto Histórico, que cuestionó su viaje a Santa Marta después del sismo de 7,4 ocurrido el 10 de agosto. De acuerdo con el debate en el Congreso reseñado por El Espectador, la oposición criticó su ausencia, la falta de avances concretos en el "Plan Milagro" para la reconstrucción y la carencia de reportes sobre contratación ante la emergencia, factores que consideran un mal manejo de la situación.

¿Qué es una moción de censura en el Congreso y para qué se utiliza?

La moción de censura es un mecanismo legal mediante el cual el Congreso puede llamar a rendir cuentas a ministros y eventualmente solicitar su remoción, si la mayoría parlamentaria así lo decide. Se utiliza mayormente para someter a escrutinio la gestión de funcionarios ante crisis o decisiones controvertidas. En este caso, según El Espectador, fue usada para evaluar la actuación del ministro Jaime Andrés Beltrán frente a la emergencia provocada por el reciente terremoto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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