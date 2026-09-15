Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Nuevos detalles salieron a la luz sobre el asesinato de Herminda Quiñones, una mujer de 47 años dedicada a labores agrícolas, quien fue víctima de un violento ataque cuando regresaba a su vivienda en la vereda Los Sauces, ubicada en el Cañón de las Hermosas, región rural del municipio de Chaparral, Tolima. La noche del viernes 11 de septiembre, Herminda volvía a su hogar tras una jornada de trabajo en el campo, cuando de manera inesperada fue interceptada cerca de su residencia.

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Fuentes consultadas por esta redacción señalaron que el ataque comenzó con disparos de arma de fuego. No obstante, testimonios indican que el agresor también empleó un arma blanca, lo que resultó en múltiples heridas que finalmente le arrebataron la vida a Herminda. La combinación de métodos en la agresión y la cercanía del acto a la vivienda de la víctima profundizaron el impacto en sus familiares y en la comunidad de Los Sauces, un sector que ahora vive con temor y consternación.

La situación se vio agravada por las dificultades logísticas propias de la zona rural. Tras el trágico hecho, fueron los mismos familiares quienes, ante la ausencia de una respuesta institucional inmediata, asumieron el doloroso proceso de trasladar el cuerpo desde la vereda hasta el casco urbano de Chaparral. Este traslado, normalmente responsabilidad de las autoridades, recayó sobre los allegados debido a las condiciones de acceso y a la lejanía.

Herminda Quiñones era reconocida en su sector como una mujer humilde y trabajadora, dedicada por años a sustentar a su familia mediante tareas del campo. Ahora su círculo más cercano enfrenta el duelo y la incertidumbre, a la espera de respuestas por parte de las autoridades encargadas de investigar el crimen. Hasta el momento no se han conocido datos sobre la identidad del autor del asesinato, ni sobre posibles motivos detrás de esta acción violenta. Asimismo, no se ha reportado captura alguna relacionada con el caso.

Los allegados de Herminda expresan su esperanza en que la investigación avance y que el responsable pueda ser hallado y presentado ante la justicia, en busca de justicia tras una pérdida tan dolorosa para la familia y la comunidad.

¿Qué sucedió con Herminda Quiñones en Chaparral, Tolima?

Herminda Quiñones, trabajadora del campo de 47 años, fue asesinada mientras regresaba a su casa en la vereda Los Sauces, Cañón de las Hermosas, zona rural de Chaparral, Tolima. Fue atacada inicialmente con arma de fuego y también recibió heridas provocadas por arma blanca. Aún se desconoce la identidad del responsable y las razones del crimen.

¿Qué dificultades enfrentaron los familiares de Herminda Quiñones tras el asesinato?

Debido a las complicaciones y limitaciones de la zona rural, los propios familiares de Herminda tuvieron que trasladar su cuerpo desde la vereda hasta el casco urbano de Chaparral. Esta tarea recayó en ellos por la falta de respuesta inmediata de las autoridades y por las condiciones de acceso en el sector rural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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