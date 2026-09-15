Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Jorge Iván Ramírez tenía 27 años y era conocido entre los habitantes de Mariquita como ‘Banano’. Trabajaba como regente de farmacia en Diego Droguerías y, durante la noche del pasado lunes 14 de septiembre, fue víctima de un acto violento que estremeció a la comunidad de Tolima. De acuerdo con la información recogida por medios como El Nuevo Día, Ramírez se desplazaba por la vía que conecta Mariquita con Armero Guayabal cuando fue interceptado por desconocidos. La principal hipótesis que manejan las autoridades señala que los agresores buscaban robarle la motocicleta.

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En ese encuentro violento, Ramírez resultó gravemente herido por disparos y quedó al costado de la carretera. Pese al impacto de las heridas, logró realizar una llamada a un amigo en la que explicó: “Estoy herido, me dispararon y me quitaron la moto”. Además de alertar sobre lo ocurrido, alcanzó a dar detalles sobre su ubicación, con la esperanza de recibir ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes y, minutos después, perdió la vida a causa de las lesiones provocadas durante el ataque.

Las autoridades han concentrado su atención en esclarecer los hechos. De acuerdo con la Policía del Tolima, se han puesto en marcha labores propias de la Policía Judicial para reconstruir el momento del evento, determinar el desarrollo de los instantes previos al crimen y recolectar información que conduzca a la identificación de los responsables. Hasta el momento, las identidades de quienes perpetraron el homicidio permanecen desconocidas, mientras la investigación avanza en medio de la consternación de los habitantes de la zona.

La situación también deja ver la realidad de la inseguridad en corredores viales que conectan municipios en Tolima, donde casos como el de Ramírez se suman a una preocupación extendida. La memoria de ‘Banano’, conocido en su comunidad por su trabajo y su apodo, queda marcada por el dolor de un desenlace violento aún sin esclarecer completamente. Las autoridades continúan indagando para establecer si el hurto fue el único motivo detrás del ataque y cuáles podrían ser las implicaciones para la seguridad en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Jorge Iván Ramírez ‘Banano’ y cuál era su trabajo en Mariquita?

Jorge Iván Ramírez, conocido como ‘Banano’ en la comunidad de Mariquita, se desempeñaba como regente de farmacia en Diego Droguerías. Era una figura reconocida en el municipio y su caso ha generado consternación entre quienes lo conocían por su labor profesional y su apodo.

¿Qué investiga la Policía del Tolima sobre el homicidio de Jorge Iván Ramírez?

La Policía del Tolima realiza labores de Policía Judicial para establecer cómo ocurrió el ataque, identificar a los responsables y confirmar si el objetivo principal era el robo de la motocicleta. La investigación busca reconstruir los minutos previos al crimen y esclarecer todas las circunstancias del homicidio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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