Por: Noticiero 90 minutos

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A un mes del devastador terremoto, las huellas del desastre aún se perciben en cada rincón de la ciudad. Aunque ya se han iniciado las primeras acciones enfocadas en la reconstrucción, los habitantes de los barrios más golpeados, como Bretaña, enfrentan un panorama difícil lleno de incertidumbre. Allí, la demolición de edificaciones gravemente dañadas –como el edificio ubicado en la esquina de la calle 10 con 23 C, que fue autorizado para derribarse debido a columnas inclinadas, colapsadas y una fachada peligrosa– es solo una de las muchas preocupaciones de quienes permanecen en la zona, según se informa en el reportaje de 90 Minutos.

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El terremoto no solo dejó pérdidas materiales; el tema de la seguridad se volvió una preocupación latente. Después de ser desalojados, muchos vecinos denunciaron una ola de robos en las viviendas y propiedades abandonadas. De acuerdo con testimonios de residentes recogidos por 90 Minutos, personas ajenas han saqueado los contadores de agua y gas, así como otros elementos de valor. María T. González, habitante del barrio Bretaña, relató que los ladrones aprovechan la falta de vigilancia y se infiltran incluso usando cortinas como vía de acceso, llevándose lo que encuentran a su paso y dejando filtraciones de agua y daños adicionales. Bernardo Otero Tascon, otro vecino afectado, señaló que los saqueadores llegaron a romper rejas e intentaron forzar puertas, logrando extraer bienes de las viviendas donde existían negocios o pertenencias acumuladas.

Sumado a la inseguridad, las afectaciones materiales continúan devastando a quienes vivieron toda una vida en estas construcciones. El letrero que declara una propiedad inhabitable representa una profunda angustia para los dueños, muchos de los cuales han debido desplazarse a casas de familiares o amigos. Germán Antonio Garcés Henao, uno de los damnificados, confesó que debió dejar la vivienda que ocupó por cuarenta años, con la esperanza de poder reconstruir su vida desde cero. Por otra parte, los trabajos de demolición también generan inquietudes: Bernardo Otero explicó que recientemente había invertido una gran suma en el techo de su casa, pero la demolición del edificio contiguo seguramente destruirá su esfuerzo, ya que los escombros caerán sobre su propiedad.

La demolición, que está planeada para el lunes, 14 de septiembre, mantiene a la comunidad en vilo, al tiempo que los vecinos esperan claridad sobre los apoyos que llegarán y el futuro de su entorno, tal como destaca el reporte de 90 Minutos.

¿Cuándo será demolido el edificio más afectado del barrio Bretaña tras el terremoto?

De acuerdo con la información de 90 Minutos, la demolición del edificio críticamente dañado en la esquina de la calle 10 con 23 C está programada para el lunes, 14 de septiembre. Los vecinos del barrio esperan que esta fecha marque el inicio de un proceso de recuperación, aunque la incertidumbre persiste sobre los impactos posteriores y el acompañamiento que recibirán.

¿Cuáles son las principales preocupaciones de los habitantes de Bretaña tras el terremoto?

Según lo documentado por 90 Minutos, las principales preocupaciones de los residentes son la inseguridad causada por los saqueos en viviendas evacuadas y los graves daños materiales sufridos en sus propiedades. A esto se suma la ansiedad por el futuro de sus viviendas y el temor de que la demolición de edificios en el sector empeore su situación, mientras esperan ayudas que aún no han llegado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.