El presidente Abelardo de la Espriella y su gabinete firmaron 11 decretos dentro de la emergencia económica y social decretada para atender los efectos del terremoto del 10 de agosto, que afectó a 16 departamentos.

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Las medidas fueron anunciadas cuando se cumplía casi un mes de la tragedia y buscan acelerar la reconstrucción y entregar recursos a las zonas damnificadas.

El primer decreto crea el Fondo Patria Milagro, destinado a canalizar y administrar los recursos para la reconstrucción.

El segundo establece 17 medidas financieras, administrativas e institucionales para fortalecer la capacidad de respuesta de alcaldías y gobernaciones.

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También se habilita, de manera excepcional, el uso del Fonpet para que los territorios puedan disponer de recursos destinados a la reconstrucción. Otro decreto busca garantizar la continuidad del servicio de energía mediante recursos del Fondes para reparar la infraestructura eléctrica afectada.

El Gobierno también permitirá las obras por impuestos, para que empresas ejecuten proyectos de infraestructura y descuenten esos valores de sus obligaciones tributarias.

Además, municipios y departamentos podrán invertir recursos en obras ubicadas fuera de su jurisdicción cuando estas tengan impacto sobre su territorio.

Finalmente, se autoriza el acceso a información estadística reservada del Dane para focalizar ayudas y se flexibilizan las condiciones para colegios afectados, incluyendo cambios de sede, apoyo financiero y ajustes al calendario académico.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.