Por: EL PILON SA

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El carro escalera de los Bomberos Voluntarios de Valledupar fue trasladado recientemente a Medellín, donde será sometido a un diagnóstico técnico especializado con el fin de determinar su estado actual y precisar qué intervenciones son necesarias para que vuelva a operar. Esta información fue confirmada a EL PILÓN por Alexey Petit, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, quien explicó que el diagnóstico podría empezar en los próximos días, dado el tiempo que demanda el traslado por las condiciones y el peso del vehículo.

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El comandante Petit resaltó que es prematuro establecer una fecha de retorno del carro escalera a la prestación de servicios. Señaló que primero es indispensable que la empresa encargada establezca con rigor técnico el alcance de los daños o requerimientos que pueda tener el equipo. Solo así podrá saberse si los recursos disponibles serán suficientes para las reparaciones necesarias. "El diagnóstico es el que establece en la propia planta, qué valor tienen los mantenimientos que se le deben hacer al vehículo y qué tan complicados o sencillos pueden ser", puntualizó.

De acuerdo con la información publicada, la evaluación la realizará la empresa Accequip, con sede en Medellín, que reporta experiencia en el desarrollo y mantenimiento de vehículos especiales para emergencias. Este carro escalera cuenta con capacidades notables: 29,5 metros de altura de trabajo, escalera telescópica, canasta de rescate con capacidad para 400 kilogramos, tanque de 400 galones, bomba de 750 galones por minuto y sistema de movimiento de 360 grados.

La Gobernación del Cesar entregó este activo, tasado en $3.691 millones, al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar mediante un contrato de comodato precario suscrito en enero de 2022. Según el contrato, el cuerpo de bomberos debe hacerse cargo tanto de la operación como del mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, igual que de la formación de su personal, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y la póliza a todo riesgo.

El contrato obliga además a la Gobernación a una supervisión periódica, exigiendo reportes y evidencias acerca del cuidado del vehículo. Mientras tanto, sigue abierta la discusión sobre la inoperancia del carro escalera, y la Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar adelanta una investigación disciplinaria de oficio para determinar eventuales responsabilidades. Entre tanto, la Gobernación insiste en que la operación y el mantenimiento competen al cuerpo de bomberos. Paralelamente, la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo ha convocado a mesas de trabajo con la Dirección Nacional de Bomberos y el Municipio de Valledupar en busca de soluciones para reactivar este equipo vital.

¿Cuáles son las responsabilidades del Cuerpo de Bomberos de Valledupar frente al carro escalera?

Según el contrato de comodato precario firmado el 12 de enero de 2022, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar debe asumir la operación, el mantenimiento preventivo y correctivo, la capacitación técnica de su personal y la vigencia de seguros como el SOAT y la póliza a todo riesgo. Estas obligaciones buscan garantizar la operatividad y seguridad del vehículo, tal como establece la Gobernación del Cesar y quedó consignado en el acuerdo de entrega.

¿Por qué fue necesario trasladar el carro escalera de Valledupar a Medellín para su diagnóstico?

El traslado a Medellín se produjo para que la empresa Accequip, especialista en diseño y mantenimiento de vehículos especiales, realizara un diagnóstico técnico detallado. Este procedimiento permitirá determinar qué tipo de reparaciones requiere el carro escalera, la complejidad de las mismas y los costos asociados, información clave antes de ejecutar el mantenimiento y definir cuándo podrá volver a operar en emergencias en Valledupar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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