Por: EL PILON SA

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El carro escalera del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar fue trasladado recientemente a la ciudad de Medellín, con el fin de someterlo a un diagnóstico técnico que defina su estado y las acciones necesarias para recuperar su funcionamiento. Así lo confirmó Alexey Petit, comandante del cuerpo de bomberos, en conversación con El Pilón. De acuerdo con sus palabras, el vehículo se encuentra en tránsito y la revisión está programada para empezar entre martes y miércoles, teniendo en cuenta las condiciones y el peso de la máquina, lo que puede demorar el proceso. Petit explicó que el diagnóstico técnico permitirá establecer en la planta especializada el valor de los trabajos de mantenimiento necesarios y la complejidad de estos procedimientos.

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La empresa encargada de la evaluación es Accequip, empresa con sede en Medellín que, según su sitio web, se especializa en diseño, construcción y mantenimiento de vehículos especiales y sistemas para control de incendios. La compañía reporta que participó en el desarrollo del actual carro escalera entregado al departamento del Cesar, que cuenta con características técnicas como altura de trabajo de 29,5 metros, escalera telescópica, canasta de rescate de 400 kilogramos, tanque de 400 galones, bomba de 750 galones por minuto y un sistema de giro de 360 grados.

Este vehículo representa un activo de gran valor para el municipio, ya que fue entregado por la gobernación del Cesar al Cuerpo de Bomberos de Valledupar bajo el Contrato de Comodato Precario 2022-01-0001, con fecha del 12 de enero de 2022. Según el contrato citado por El Pilón, el vehículo, marca DAF, línea LF280, modelo 2021, tiene un valor de $3.691.642.851 para fines contables y fiscales. El acuerdo estableció que la operación y el mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, así como la formación técnica del personal y la vigencia de seguros, son responsabilidad del cuerpo de bomberos de Valledupar.

Mientras tanto, la gobernación del Cesar mantiene su labor de supervisar el cumplimiento del contrato de comodato, verificando la ejecución y solicitando informes y evidencias. Actualmente, el traslado y diagnóstico del carro escalera coincide con una investigación disciplinaria de la Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar, que indaga sobre la inoperancia del vehículo y su impacto en la atención de emergencias. La gobernación, por su parte, mantiene que la responsabilidad del mantenimiento corresponde a los bomberos, pero ha adelantado mesas de trabajo junto con la Dirección Nacional de Bomberos y el municipio para encontrar alternativas que permitan poner en funcionamiento nuevamente el equipo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el carro escalera de los Bomberos de Valledupar fue trasladado a Medellín?

El vehículo fue llevado a Medellín para someterse a un diagnóstico técnico realizado por la empresa Accequip, especializada en el mantenimiento de vehículos de emergencias. Según la información proporcionada por El Pilón, el objetivo del traslado es determinar el estado actual del carro escalera, establecer los mantenimientos requeridos y definir la viabilidad y costos de su recuperación operativa.

¿Quién tiene la responsabilidad del mantenimiento del carro escalera de los Bomberos de Valledupar?

De acuerdo con El Pilón, la responsabilidad de la operación y el mantenimiento, así como la formación de personal y la vigencia de los seguros del carro escalera, recae sobre el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar. Esta obligación se fijó en el Contrato de Comodato Precario firmado con la gobernación del Cesar, quienes, a su vez, ejercen la supervisión y seguimiento del cumplimiento contractual.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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