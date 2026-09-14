Por: El Espectador

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En la tarde del 14 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación tomó la decisión de modificar la imputación de cargos en contra de los reconocidos cantantes de música urbana Stiven Mesa, conocido artísticamente como Blessd, y Santiago Jaramillo, quien es llamado Dimelo Jara. La determinación ocurre en el contexto de una investigación relacionada con hechos que involucran a Andrés Felipe Sánchez, un imitador del artista puertorriqueño Ozuna. Según datos aportados por la Fiscalía, durante la audiencia que se realizó ese día, el organismo judicial cambió el delito de secuestro extorsivo agravado, que anteriormente se les había atribuido también a Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda el 16 de junio, por otras conductas que el ente investigador considera más acordes con lo sucedido.

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De acuerdo con la información oficial, los cargos formulados a los involucrados ahora corresponden a constreñimiento ilegal, intimidación con arma no letal y acceso abusivo a sistema informático. A pesar del cambio de calificación jurídica, ninguno de los acusados aceptó los delitos imputados por la Fiscalía. En un comunicado, los abogados defensores de los artistas, Andrés Arango y Santiago Trespalacios, declararon que desde el inicio del proceso siempre sostuvieron que “no existían elementos para atribuir un secuestro” y que la decisión de modificar la imputación confirma que dicha acusación no se debía mantener.

El testimonio central de este caso es el de Felipe Sánchez, quien también representa a un imitador de Blessd. Ante las autoridades, Sánchez explicó que fue citado el 6 de junio de 2022 por el reguetonero Blessd a un estudio de grabación ubicado en el sector de El Poblado en Medellín, Antioquia. En principio, Sánchez creyó que la cita tenía un carácter cordial, sobre todo porque Blessd había compartido en sus redes sociales contenido de otro imitador suyo. Sin embargo, una vez en el estudio, el denunciante aseguró haber sido intimidado por Blessd y personas de su círculo por organizar presentaciones del imitador Jefferson Sánchez, quien ganó notoriedad al interpretar al artista en escenarios del país.

Según el mismo relato, durante ese encuentro habría sido agredido físicamente y amenazado. Sánchez también contó que lo obligaron a firmar un documento donde se comprometía a no utilizar comercialmente la imagen o marca asociada a Blessd, al tiempo que le preguntaron por espectáculos con pago y por una posible gira internacional del imitador. Toda la información y fuentes fueron tomadas de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Fiscalía modificó los cargos contra Blessd y sus acompañantes?

La Fiscalía General de la Nación decidió modificar los cargos según lo expuesto porque, tras analizar los elementos recolectados durante la investigación, concluyó que no existían pruebas suficientes para sostener que los hechos correspondían a un secuestro extorsivo agravado. En cambio, encontró que las conductas se ajustaban a delitos como constreñimiento ilegal, intimidación con arma no letal y acceso abusivo a sistema informático, según lo revelado en la audiencia.

¿Qué significa constreñimiento ilegal y por qué se imputó este delito?

El constreñimiento ilegal hace referencia a la coacción o presión ilícita que una persona realiza sobre otra para obligarla a hacer, tolerar u omitir algo en contra de su voluntad. En este caso, fue imputado porque la Fiscalía considera que los acusados habrían presionado de manera indebida a Felipe Sánchez para que firmara un documento comprometiéndose a no usar la imagen o marca de Blessd, según la investigación de El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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