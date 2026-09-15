Un pedido a domicilio terminó en una situación de violencia durante la noche de este domingo en el barrio Ciudadela 20 de Julio, en el sur de Barranquilla. Un joven que trabajaba como repartidor quedó involucrado en una discusión con un cliente que terminó con dos disparos.

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Según información de ‘Entérate en Línea’, el domiciliario llegó hasta una vivienda para entregar el pedido. En ese momento, el cliente le habría pedido que llevara la comida hasta la puerta de un segundo piso, solicitud que habría provocado una discusión entre ambos.

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La situación fue aumentando de tensión hasta que el hombre señalado como responsable habría sacado un arma y disparado en dos oportunidades contra el trabajador. Los hechos ocurrieron frente a la vivienda y generaron preocupación entre las personas que se encontraban en los alrededores.

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Tras escuchar las detonaciones, unidades de la Policía llegaron al sector para atender la emergencia e iniciar el procedimiento correspondiente. El presunto responsable de los disparos habría sido capturado y posteriormente quedó a disposición de las autoridades.

Por ahora, no se ha informado públicamente si alguno de los proyectiles impactó al domiciliario ni cuál es su estado de salud. Tampoco se conocen con precisión todos los detalles que provocaron el enfrentamiento, por lo que la investigación deberá establecer cómo se desarrolló la discusión y las posibles responsabilidades.

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