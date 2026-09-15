Por: EL PILON SA

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La estadounidense Luciana Chica y el colombiano Jairo Castañeda se consagraron campeones en las modalidades individuales del J30 de Valledupar, un torneo internacional juvenil de tenis que reunió tenistas de seis naciones en la capital del Cesar. En la rama femenina, Chica alcanzó el título tras vencer a la venezolana Odritza Sequera en una final que, según la propia campeona, exigió lo mejor de su desempeño: “Fue duro, pero saqué todo”, expresó tras el partido. Mientras tanto, en la categoría individual masculina, Jairo Castañeda se impuso ante el venezolano Javier Sánchez, asegurando para Colombia uno de los trofeos principales del certamen.

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El torneo también definió los campeones en dobles. Luciana Chica brilló nuevamente, esta vez junto a la colombiana Sara López, con quienes dominaron la final femenina ante María Camila Vélez y Odritza Sequera. En los dobles masculinos, los colombianos Jerónimo Duque y Alex Pérez derrotaron a sus compatriotas Simón Pineda y Simón Aparicio.

William Suárez Correa, presidente de la Liga de Tenis del Cesar, destacó ante medios que el balance de la competencia fue altamente positivo, por el alto nivel observado especialmente en las finales. Aplaudió tanto la destacada actuación de las jugadoras, a quienes augura un futuro prometedor, como la de los finalistas masculinos, en su mayoría provenientes de Cartagena, quienes continúan su recorrido en el circuito internacional con Barranquilla como su próxima parada.

Según Suárez Correa, Cartagena, Valledupar y Barranquilla conforman juntos un circuito que provee valiosa experiencia a los tenistas, permitiéndoles enfrentar a rivales internacionales y avanzar en sus carreras con miras al profesionalismo. Además, resaltó el efecto positivo para la ciudad: cerca de 200 personas, entre jugadores, entrenadores y padres, se movilizaron durante la realización del evento, representando un dinamismo económico relevante para la región. Esto, según el dirigente, responde al objetivo de posicionar a Valledupar como escenario de grandes eventos deportivos y así fortalecer tanto el deporte local como la economía.

Suárez admitió que el calor propio de la ciudad es un reto, pero recordó que torneos en ciudades como Miami o países como Australia presentan condiciones similares. Por eso, la Liga de Tenis del Cesar ya prepara un torneo nacional Grado 3 y espera gestionar un nuevo evento internacional antes de finalizar el año, buscando mantener el impulso deportivo y brindar oportunidades de crecimiento a los jugadores locales.

El J30 permitió que talentos del Cesar, como Juan Pablo Solano y Humberto Colmenares, midieran su nivel ante competencia internacional, sumando experiencia y retos para su preparación futura. En palabras de Suárez, la meta es aumentar la participación de los jugadores regionales en estos torneos para impulsar su progreso competitivo y su posición en el ranking.

Luciana Chica, por su parte, celebró que el clima de Valledupar no representó obstáculo alguno, ya que vive en condiciones similares en Florida, Estados Unidos. Para ella, este título es un paso clave en su formación como deportista y anticipa nuevos retos, como el torneo en Barranquilla, ya en su horizonte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los ganadores del J30 de Valledupar en tenis?

De acuerdo con la información difundida, Luciana Chica de Estados Unidos conquistó el título individual femenino, mientras Jairo Castañeda de Colombia se quedó con el campeonato masculino. En dobles, Chica volvió a coronarse junto a Sara López de Colombia en la rama femenina, y en masculino ganaron los colombianos Jerónimo Duque y Alex Pérez.

¿Qué impacto tiene el J30 de Valledupar en el tenis local y la economía?

Según el presidente de la Liga de Tenis del Cesar, William Suárez Correa, la realización del J30 de Valledupar dinamizó la economía local al atraer a cerca de 200 personas y posicionó a la ciudad como escenario relevante para torneos internacionales de tenis, beneficiando tanto al desarrollo deportivo regional como a la visibilidad de Valledupar en circuitos internacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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