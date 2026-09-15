Por: EL PILON SA

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El torneo internacional J30 de Valledupar reunió a jóvenes promesas del tenis de seis países en la capital del Cesar y finalizó con destacados resultados tanto en sencillos como en dobles. De acuerdo con la información oficial del evento, la estadounidense Luciana Chica y el colombiano Jairo Castañeda se consagraron campeones individuales, confirmando el alto nivel competitivo que caracteriza a esta cita del circuito juvenil.

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En la final de sencillos femenino, Luciana Chica logró imponerse ante la venezolana Odritza Sequera, superando un encuentro descrito por la propia campeona como exigente. "Fue duro, pero saqué todo", declaró Chica después de su victoria, reflejando la intensidad vivida en la cancha. Por su parte, en la rama masculina, el colombiano Jairo Castañeda venció al venezolano Javier Sánchez. La competencia mostró un destacado nivel, con varios finalistas tanto masculinos como femeninos provenientes de diferentes regiones.

El escenario también sirvió para definir a los campeones en dobles. Luciana Chica, esta vez haciendo pareja con la colombiana Sara López, conquistó el título en la rama femenina derrotando a María Camila Vélez y Odritza Sequera. Por el lado masculino, los colombianos Jerónimo Duque y Alex Pérez se impusieron ante sus compatriotas Simón Pineda y Simón Aparicio, reafirmando la fortaleza local en esta modalidad.

Según William Suárez Correa, presidente de la Liga de Tenis del Cesar, el evento dejó un balance positivo tanto por la calidad deportiva como por el impacto en la ciudad. El dirigente destacó que cerca de 200 personas entre jugadores, entrenadores y padres de familia llegaron a Valledupar, lo cual permitió dinamizar la economía local y posicionar a la ciudad como sede de grandes torneos. Además, remarcó la importancia de ofrecer a los deportistas juveniles experiencia internacional, enfrentándose a rivales de otros países y preparando así su tránsito hacia el profesionalismo.

La Liga de Tenis del Cesar señaló que Valledupar forma parte de un circuito regional junto a Cartagena y Barranquilla, espacio clave para acumular experiencia y subir el nivel de los jóvenes. También confirmó que habrá un torneo nacional Grado 3 en aproximadamente 20 días, y la intención de organizar otro internacional antes de finalizar el año. De esta manera, se busca aprovechar los escenarios deportivos locales y estimular que los tenistas locales compitan con jugadores de mayor nivel, como ocurrió en esta edición con la participación de Juan Pablo Solano y Humberto Colmenares, quienes tuvieron oportunidad de medirse ante rivales internacionales.

Para Luciana Chica, quien reside en Florida, Estados Unidos, el clima de Valledupar no fue un obstáculo y resaltó la influencia de su familia y figuras internacionales para forjar su carrera. Tras celebrar su triunfo, mira ahora hacia Barranquilla como su próximo reto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes fueron los campeones destacados en el J30 de Valledupar?

Los títulos individuales del J30 de Valledupar fueron para Luciana Chica, en la modalidad femenina representando a Estados Unidos, y Jairo Castañeda, en masculino por Colombia. En dobles, Luciana Chica y Sara López se llevaron el campeonato femenino, mientras que Jerónimo Duque y Alex Pérez, también de Colombia, conquistaron el título masculino, según fuentes oficiales de la Liga de Tenis del Cesar.

¿Cómo impactó el torneo J30 de Valledupar en el desarrollo del tenis regional?

De acuerdo con William Suárez Correa, presidente de la Liga de Tenis del Cesar, la realización del J30 incentivó la economía local y permitió a Valledupar posicionarse como escenario deportivo. El evento facilitó la experiencia internacional a tenistas de la región, quienes pudieron enfrentarse a rivales extranjeros y fortalecer sus habilidades, impulsando así el crecimiento del tenis local y nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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