Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Un escándalo de graves proporciones sacudió al fútbol profesional boliviano luego del enfrentamiento entre Always Ready y Guabirá, disputado en el estadio Municipal de El Alto. El resultado, una contundente derrota 6-0 para Guabirá, pasó a segundo plano tras la denuncia del director técnico Leonardo Egüez, quien reveló que el portero Manuel Ferrel y su familia fueron víctimas de amenazas de muerte si no manipulaba el desarrollo del partido. Esta acusación, hecha ante los medios en rueda de prensa, dejó en evidencia el estado de vulnerabilidad y miedo que atravesó el plantel durante los noventa minutos del encuentro.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con Egüez, personas desconocidas contactaron directamente a Ferrel para exigirle que encajara al menos tres goles, o que les entregara dinero, bajo la amenaza de atentar contra la vida de su esposa y madre. "La pelota está manchada. Mi arquero fue amenazado de muerte, también su mujer y su mamá. En caso de no pagar cierta cantidad de dinero o si no recibía tres goles, le dijeron que los iban a matar", relató el entrenador frente a periodistas, según lo recogido en la rueda de prensa posterior al compromiso.

Las amenazas provocaron pánico en el camerino visitante antes del inicio del partido y afectaron gravemente el desempeño emocional y psicológico del equipo. El delantero Víctor Ábrego, visiblemente afectado, expresó que tanto él como Ferrel decidieron retirarse del encuentro por temor a que un gol anotado por Guabirá pudiera desencadenar una tragedia familiar para su compañero. El atacante rompió en llanto mientras relataba el calvario, reflejando el nivel de tensión y angustia que predominó en todo el plantel durante el encuentro.

Luego de regresar a Santa Cruz, el técnico Egüez se presentó ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), organismo policial boliviano encargado de la investigación de delitos graves, donde rindió declaración formal en calidad de testigo y exigió que el caso sea investigado a fondo. “Se tiene que cortar de raíz y que se solucione y se aclare todo, y la pelota no se manche”, concluyó, en reclamo a la intervención efectiva tanto de autoridades policiales como deportivas para dar con los responsables y proteger la integridad del deporte y de los jugadores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas tomó la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) tras la denuncia de amenazas en el fútbol boliviano?

De acuerdo con la información publicada, tras la denuncia formal presentada por el director técnico de Guabirá, Leonardo Egüez, ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), el caso quedó en manos de las autoridades policiales, quienes ahora deben adelantar una investigación rigurosa para esclarecer los hechos y encontrar a los responsables de las amenazas contra el portero Manuel Ferrel y su familia.

¿Cómo afectaron las amenazas de amaño de partido al rendimiento de los jugadores de Guabirá?

Las amenazas recibidas por el portero Manuel Ferrel desencadenaron una ola de pánico en el vestuario de Guabirá minutos antes del partido, afectando de manera directa el bienestar emocional y el desarrollo futbolístico del equipo. Según los testimonios recogidos, varios integrantes se vieron profundamente afectados y jugaron bajo extrema presión, lo que se reflejó en el rendimiento y la tranquilidad mostrados en el terreno de juego.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.