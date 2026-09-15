Por: EL PILON SA

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El fútbol profesional boliviano atraviesa un momento crítico tras la denuncia de presuntos amaños de partidos surgidos luego del duelo entre Always Ready y Guabirá. El encuentro, disputado en el estadio Municipal de El Alto y que finalizó 6-0 a favor de Always Ready, estuvo marcado por hechos turbios que trascendieron lo estrictamente deportivo. Leonardo Egüez, técnico de Guabirá, reveló en rueda de prensa posteriores que su portero Manuel Ferrel y su familia fueron blanco de amenazas que buscaban condicionar el resultado del juego. Según su testimonio, minutos antes de ingresar al campo, Ferrel fue contactado y presionado bajo violencia para influir en el marcador o aportar una suma de dinero, bajo la amenaza de atentar contra la vida de sus seres queridos.

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La situación impactó directamente en el vestuario visitante, generando una profunda incertidumbre y temor entre los jugadores de Guabirá. Las exigencias de los delincuentes eran claras, de acuerdo con Egüez: si Ferrel no permitía recibir por lo menos tres goles o no pagaba cierta cantidad de dinero, tanto su madre como su esposa podían perder la vida. "La pelota está manchada. Mi arquero fue amenazado de muerte, también su mujer y su mamá. En caso de no pagar cierta cantidad de dinero o si no recibía tres goles, le dijeron que los iban a matar", declaró el director técnico, evidenciando la gravedad de lo ocurrido.

La presión psicológica desbordó el ámbito personal para permear el desempeño profesional de los deportistas. El delantero Víctor Ábrego confesó que, tras conocer la amenaza, optó por retirarse junto a Ferrel del compromiso, temiendo que cualquier acción futbolística propia pudiera desencadenar represalias fatales. La angustia fue tal que Ábrego rompió en llanto al compartir la vivencia, reconociendo el temor latente en el equipo por la seguridad de la familia de su compañero.

A raíz de estos graves acontecimientos, y luego del retorno del equipo a Santa Cruz, Egüez acudió a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para prestar declaración como testigo y exigir una respuesta contundente de las autoridades. "Se tiene que cortar de raíz y que se solucione y se aclare todo, y la pelota no se manche", afirmó el técnico, resaltando la urgencia de una investigación exhaustiva tanto a nivel policial como deportivo, para prevenir que hechos de este tipo sigan afectando al fútbol boliviano.

¿Qué denunció Leonardo Egüez después del partido entre Always Ready y Guabirá?

Leonardo Egüez, director técnico de Guabirá, denunció que el arquero Manuel Ferrel y su familia fueron amenazados antes del partido contra Always Ready. Según Egüez, los amenazadores exigieron dinero o que Ferrel permitiera cierto número de goles, bajo amenaza de muerte contra sus seres queridos. Estas denuncias fueron presentadas formalmente a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

¿Cuál fue el impacto de las amenazas en los jugadores de Guabirá durante el partido?

Las amenazas contra Ferrel alteraron profundamente el estado anímico y el desempeño de los jugadores de Guabirá. Según el delantero Víctor Ábrego, varios futbolistas sintieron miedo y optaron por retirarse del campo, preocupados porque cualquier acción durante el partido pudiera poner en peligro a la familia del arquero. El equipo vivió momentos de pánico y desestabilización emocional desde el camerino hasta el final del encuentro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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