Por: EL PILON SA

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El carro escalera del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar fue enviado recientemente a la ciudad de Medellín para ser sometido a un diagnóstico técnico, el cual determinará su estado actual y los trabajos requeridos para devolverle su operatividad. La información fue confirmada por Alexey Petit, comandante de los bomberos voluntarios de Valledupar, en declaraciones dadas a EL PILÓN. Petit explicó que el vehículo se encontraba en tránsito y que la empresa que realizará la valoración, Accequip, podría comenzar la revisión técnica entre martes y miércoles, dependiendo de las condiciones logísticas y el peso del equipo.

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El comandante enfatizó que el diagnóstico es fundamental, ya que en la planta de Medellín se indicará el costo de los mantenimientos necesarios y el nivel de complejidad de las intervenciones. Hasta que no exista un dictamen especializado, no se puede precisar una fecha para el reinicio de las operaciones de este vehículo, clave para la atención de emergencias en edificaciones de altura en la ciudad.

Accequip, la firma encargada de la evaluación, es una empresa antioqueña especializada en vehículos y sistemas contra incendios, la cual ha estado involucrada previamente en el desarrollo de este mismo carro escalera, entregado al departamento del Cesar. Según datos de la compañía citados en su portal, el vehículo cuenta con una escalera que permite trabajar hasta 29,5 metros de altura, una canasta de rescate de 400 kilogramos de capacidad, tanque de agua de 400 galones, bomba de 750 galones por minuto y un sistema giratorio de 360 grados.

Este equipo, valorado en 3.691 millones de pesos según la factura del proveedor y consignado en el Contrato de Comodato Precario No. 2022-01-0001 de la Gobernación del Cesar, fue transferido en enero de 2022 bajo la figura jurídica de comodato al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar. Este acuerdo establece a cargo del cuerpo de bomberos la operación, el mantenimiento correctivo y preventivo, la formación del personal que lo maneje, así como la vigencia de los seguros SOAT y póliza a todo riesgo. Por su parte, la Gobernación, además de ser la propietaria, debe supervisar el cumplimiento del contrato y solicitar evidencias e informes periódicos.

Mientras se espera el diagnóstico definitivo, continúa la polémica por la inoperancia del carro escalera. La Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar mantiene abierta una investigación disciplinaria, bajo reserva legal, sobre el manejo y destino del vehículo. Además, la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo ha reunido a diferentes entidades para buscar soluciones que permitan restablecer de manera urgente la operatividad del equipo en Valledupar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el proceso que sigue el carro escalera de los bomberos de Valledupar en Medellín?

Tras su traslado a Medellín, el carro escalera será sometido primero a un diagnóstico técnico por parte de la empresa Accequip. Este procedimiento evaluará su estado general, identificará los daños y requerimientos, y calculará los costos y complejidades del mantenimiento necesario antes de que dicho vehículo pueda volver a operar en Valledupar.

¿Por qué el carro escalera de Valledupar dejó de funcionar y quién es responsable de su mantenimiento?

De acuerdo con el contrato de comodato firmado entre la Gobernación del Cesar y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, la responsabilidad de la operación y el mantenimiento del carro escalera recae sobre los bomberos locales. La falta de recursos para cumplir con estas obligaciones ha sido un factor determinante en la actual inoperancia del vehículo, tema que se encuentra bajo investigación disciplinaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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