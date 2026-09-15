Por: EL PILON SA

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La ciudad de Valledupar vivió una semana cargada de tenis internacional con la realización del J30, torneo que reunió a cerca de 100 jóvenes deportistas provenientes de seis países y que dejó a la estadounidense Luciana Chica y al colombiano Jairo Castañeda como los grandes campeones en la modalidad de sencillos. El evento, desarrollado en las canchas de la capital del Cesar, se consolidó como una valiosa plataforma de competencia y proyección para talentos en ascenso tanto a nivel nacional como internacional, según destacó la Liga de Tenis del Cesar.

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En la rama femenina, Luciana Chica se coronó campeona luego de vencer a la venezolana Odritza Sequera en una final exigente. “Fue duro, pero saqué todo”, expresó Chica, quien al terminar el encuentro mostró satisfacción por el esfuerzo realizado. En la categoría masculina, Jairo Castañeda consiguió el título al superar al venezolano Javier Sánchez, consolidando así el dominio local en esta modalidad.

El torneo también entregó títulos en dobles, donde Luciana Chica repitió victoria junto a la colombiana Sara López en femenino, tras derrotar a la pareja conformada por María Camila Vélez y Odritza Sequera. En masculino, los colombianos Jerónimo Duque y Alex Pérez alcanzaron el campeonato al superar a la dupla nacional de Simón Pineda y Simón Aparicio.

De acuerdo con William Suárez Correa, presidente de la Liga de Tenis del Cesar, el balance fue positivo, destacando la calidad mostrada en las finales. Suárez explicó que el circuito Valledupar–Cartagena–Barranquilla aporta experiencias clave para estos jóvenes, quienes buscan próximamente dar el salto al profesionalismo. El dirigente enfatizó que este tipo de competencias no solo elevan el nivel deportivo, sino que también dinamizan la economía local, considerando que se movilizaron unas 200 personas entre tenistas, entrenadores y acompañantes.

Las condiciones climáticas, marcadas por las altas temperaturas, fueron un reto adicional para los participantes, aunque Suárez resaltó que atletas internacionales están habituados a escenarios similares, mencionando competiciones en Miami y Australia como ejemplo. Por eso, la Liga de Tenis del Cesar proyecta organizar más torneos, como el próximo nacional Grado 3 y, posiblemente, otro internacional a finales de año, para continuar posicionando a Valledupar como un epicentro deportivo.

El J30 también permitió la participación de tenistas locales como Juan Pablo Solano y Humberto Colmenares, quienes, según Suárez, midieron su nivel ante rivales internacionales y sentaron bases para elevar su competitividad. En palabras de Luciana Chica, el triunfo en Valledupar representa un escalón más en su carrera, y resalta que jugar bajo el intenso calor no fue problema gracias a su experiencia en Florida, Estados Unidos.

¿Quiénes fueron los campeones del torneo J30 de Valledupar?

En el torneo J30 de Valledupar, los títulos de sencillos quedaron en manos de Luciana Chica (Estados Unidos) en rama femenina y Jairo Castañeda (Colombia) en masculina. En dobles femenino, la dupla campeona fue Luciana Chica y Sara López (Colombia), mientras que en dobles masculino ganaron Jerónimo Duque y Alex Pérez, ambos de Colombia.

¿Cómo impactan torneos internacionales de tenis juvenil en ciudades como Valledupar?

De acuerdo con la Liga de Tenis del Cesar, la realización de estos torneos permite dinamizar la economía local, atraer visitantes y promover a la ciudad como sede deportiva relevante. Además, ofrece experiencia competitiva esencial a los jóvenes tenistas y contribuye al desarrollo del tenis en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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