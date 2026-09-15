Por: EL PILON SA

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Valledupar vivirá un homenaje especial a Consuelo Araújo Noguera, reconocida como ‘La Cacica’, con una extensa programación cultural y académica en conmemoración de los 25 años desde su fallecimiento. La recordada gestora cultural, quien fue piedra angular para la creación del Festival de la Leyenda Vallenata y la proyección internacional de esta música, será el eje central de los eventos durante el denominado Mes del Patrimonio. Según información recogida por EL PILÓN, la familia Molina Araújo, la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, la Alcaldía de Valledupar, la Fundación Universitaria del Área Andina (Areandina), Red Colsafa y el Ministerio de las Culturas, lideran la organización de las actividades, que también servirán como antesala a la edición número 60 del Festival.

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La apertura será el jueves 17 de septiembre en la emblemática plaza Alfonso López, con la inauguración de La Casona, un espacio que recreará la atmósfera donde nació la famosa parranda vallenata. Yarime Lobo, representante de los egresados de Red Colsafa, relató a EL PILÓN que los asistentes podrán explorar una muestra fotográfica y disfrutar de una obra de teatro inspirada en el ambiente que rodeó a Consuelo. Además, se realizará una puesta en escena musical, rememorando el punto de origen del Festival de la Leyenda Vallenata.

El viernes 25 de septiembre, la programación seguirá con “La Cacica Vive”, un concierto inmersivo que reunirá a los reyes del reconocido concurso de piloneros y a la Banda Municipal Juvenil, acompañados de 400 niños interpretando aires vallenatos. Yanelis González, jefa de la Oficina de Cultura Municipal, destacó en sus declaraciones el valor educativo de esta presentación, señalando que, aunque han transcurrido 25 años desde la ausencia de Consuelo, su legado sigue vigente gracias a las escuelas culturales gratuitas.

La agenda del martes 29 de septiembre inicia con la tradicional ofrenda floral en el monumento a La Pilonera Mayor, convocando a los ciudadanos a vestirse con el liqui liqui y el vestido típico del pilón. Rodolfo Molina Araújo, presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, mencionó que el objetivo es resaltar el orgullo y el amor de Consuelo por sus raíces y tradiciones, convocando a los ganadores y piloneros para exaltar su obra. Más tarde, ese mismo día, se realizará un conversatorio académico en el auditorio de Areandina bajo el título “Del juglar a la memoria: la cadena que salvaguarda el vallenato”, reuniendo a compositores, artistas, representantes del Ministerio de las Culturas y plataformas digitales. Gelca Gutiérrez, rectora de Areandina, puso sobre la mesa la necesidad de ampliar el impacto del festival más allá de sus cuatro días tradicionales, involucrando a todos quienes influyen en la cultura vallenata, desde músicos hasta sectores culinarios y turísticos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué eventos conforman el homenaje a Consuelo Araújo Noguera en Valledupar?

El homenaje incluye la apertura de La Casona con muestra fotográfica y escenografía, un concierto inmersivo con 400 niños y la Banda Municipal Juvenil, la ofrenda floral tradicional en el monumento a La Pilonera Mayor y un conversatorio académico con la participación de compositores, artistas y autoridades culturales, según información de EL PILÓN y voceros de la organización.

¿Por qué el Festival de la Leyenda Vallenata es importante para la cultura colombiana?

El Festival de la Leyenda Vallenata ha sido fundamental para preservar y proyectar la música vallenata, reconociendo figuras como Consuelo Araújo Noguera y sirviendo como plataforma para reunir a exponentes, impulsar la educación musical y consolidar el sentido de identidad alrededor de las tradiciones de Valledupar y la región, según expresaron los organizadores en visitas a EL PILÓN.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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