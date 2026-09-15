Por: EL PILON SA

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Al cumplirse veinticinco años desde la partida de Consuelo Araújo Noguera, conocida como ‘La Cacica’, Valledupar se apresta a rendirle un homenaje que estará marcado por actividades culturales y académicas durante el Mes del Patrimonio. Según información compartida por la familia Molina Araújo, la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, la Alcaldía de Valledupar, Areandina, Red Colsafa y el Ministerio de las Culturas, estas jornadas buscan enaltecer la memoria de la fundadora del Festival de la Leyenda Vallenata y propiciar la reflexión sobre el impacto de su legado (de acuerdo con detalles entregados a EL PILÓN).

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La programación comenzará el jueves 17 de septiembre, cuando ‘La Casona’, ubicada en la plaza Alfonso López, abrirá sus puertas. Este espacio se presenta como una recreación histórica: la escenografía rememora la época en la que Consuelo Araújo habitó la vivienda y fue testigo del nacimiento de las parrandas vallenatas. Yarime Lobo, vocera de los egresados de Red Colsafa, explicó que allí los asistentes podrán disfrutar de una muestra fotográfica, una obra de teatro basada en la vida de ‘La Cacica’, así como una puesta en escena musical que, posteriormente, llegará hasta la plaza, todo con el fin de revivir los ambientes que inspiraron el surgimiento del festival.

El viernes 25 de septiembre está programado el concierto inmersivo “La Cacica Vive”, en el que participarán 400 niños interpretando ritmos vallenatos con acordeón, caja y guacharaca, acompañados por la Banda Municipal Juvenil y los reyes del concurso de piloneros. Yanelis González, jefa de la Oficina de Cultura Municipal, destacó el propósito educativo de este evento al recalcar cómo, a través de las escuelas culturales gratuitas, el amor de Consuelo Araújo por el vallenato continúa vigente y se fortalece con la participación de nuevas generaciones.

Por su parte, el martes 29 de septiembre iniciará con la tradicional ofrenda floral en el monumento a La Pilonera Mayor. La organización ha llamado a la ciudadanía a vestir el liqui liqui y el traje de pilonera para una masiva expresión de orgullo cultural. Rodolfo Molina Araújo, presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, señaló que no solo se llevará una ofrenda floral, sino también el entorno festivo que enorgulleció a Consuelo Araújo.

Ese mismo día, el auditorio de Areandina será sede del conversatorio “Del juglar a la memoria: la cadena que salvaguarda el vallenato”, donde compositores, artistas y representantes del Ministerio de las Culturas analizarán cómo transformar el festival en un proceso de impacto continuo durante todo el año, integrando otros ámbitos como la gastronomía y el turismo, como lo enfatizó Gelca Gutiérrez, rectora de dicha universidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo será la programación para honrar la memoria de Consuelo Araújo Noguera en Valledupar?

La conmemoración incluirá actividades como la recreación de ‘La Casona’ con muestras fotográficas y teatrales, un concierto inmersivo con la participación de 400 niños, la tradicional ofrenda floral en el monumento a La Pilonera Mayor y un conversatorio académico enfocado en el legado y salvaguarda del vallenato. Todas estas actividades se desarrollarán en septiembre y reúnen a la familia de la homenajeada junto con entidades culturales y educativas de acuerdo con lo reportado por EL PILÓN.

¿Qué busca el conversatorio “Del juglar a la memoria: la cadena que salvaguarda el vallenato” dentro de la agenda de homenaje a Consuelo Araújo?

El conversatorio reunirá a figuras destacadas del mundo vallenato, representantes del Ministerio de las Culturas y plataformas digitales para discutir cómo lograr que el Festival de la Leyenda Vallenata tenga un impacto permanente en Valledupar. La intención central, según Gelca Gutiérrez, rectora de Areandina, es encontrar estrategias para que el legado de ‘La Cacica’ se proyecte durante todo el año, involucrando a músicos, artistas, el sector gastronómico y rutas turísticas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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